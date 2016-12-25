Эпоха Шаймиева: «мензелинские беседы» со старожилами, детьми и аграриями

07:00, 25.12.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 17 6
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В сентябре 1998 года президент Татарстана Минтимер Шаймиев побывал в Мензелинске. Программа визита была разнообразной: Минтимер Шаймиев открыл в городе новую гимназию, принял участие в празднике урожая, проинспектировал ход уборочной страды и по ходу всей поездки общался с людьми, которые хотели поделиться с президентом своими радостями и проблемами. Свидетелем этой поездки стал личный фотограф первого президента Михаил Козловский, чьи уникальные снимки с разрешения автора публикует сегодня «Реальное время».

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 25 дек
    Спасибо Вам Минтимер за участие в жизни простых людей.
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  • Анонимно 25 дек
    Детишки так рады, живого президента увидели))
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  • Анонимно 25 дек
    Шаймиев наш президент!
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  • Анонимно 25 дек
    Шаймиев постоянно встречался с аграриями. Молодчина.
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  • Анонимно 25 дек
    Всем бы такого президента, глядишь и бардака меньше бы было.
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  • Анонимно 25 дек
    Старухи понравились.
    Такие "классические старухи" - с глубокими морщинами на лице, с натруженными руками и мудрыми глазами.

    Сейчас таких уже не встретишь...
    И в 70 все еще "молодуха" и смотрит передачу "Давай поженимся"...
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