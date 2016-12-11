​Эпоха Шаймиева: в гостях у юных хозяев Лаишевского детдома

В сентябре 2000-го, в начале нового учебного года, Минтимер Шаймиев посетил Лаишевский детский дом. И дети, и взрослые с радостью встречали уважаемого гостя и знакомили со своей жизнью, а президент поздравил воспитанников и их наставников с 80-летним юбилеем детского учреждения. О том, как проходила эта встреча, — репортаж личного фотографа первого президента Михаила Козловского, предоставившего уникальные снимки газете «Реальное время».

