​Эпоха Шаймиева: в гостях у юных хозяев Лаишевского детдома

В сентябре 2000-го, в начале нового учебного года, Минтимер Шаймиев посетил Лаишевский детский дом. И дети, и взрослые с радостью встречали уважаемого гостя и знакомили со своей жизнью, а президент поздравил воспитанников и их наставников с 80-летним юбилеем детского учреждения. О том, как проходила эта встреча, — репортаж личного фотографа первого президента Михаила Козловского, предоставившего уникальные снимки газете «Реальное время».
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