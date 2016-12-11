​Эпоха Шаймиева: в гостях у юных хозяев Лаишевского детдома

07:00, 11.12.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 20 6
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В сентябре 2000-го, в начале нового учебного года, Минтимер Шаймиев посетил Лаишевский детский дом. И дети, и взрослые с радостью встречали уважаемого гостя и знакомили со своей жизнью, а президент поздравил воспитанников и их наставников с 80-летним юбилеем детского учреждения. О том, как проходила эта встреча, — репортаж личного фотографа первого президента Михаила Козловского, предоставившего уникальные снимки газете «Реальное время».

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 11 дек
    Бедные детишки.
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  • Анонимно 11 дек
    Спасибо Вам Минтимер Шаймиев за все)
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  • Анонимно 11 дек
    Хорошее было время.
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  • Анонимно 11 дек
    Каждый раз смотрю фото с Шаймиевым, и единственное что чувствую, так это благодарность этому великому человеку.
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    Анонимно 12 дек
    Вас Айрат или Радик зовут?
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  • Анонимно 11 дек
    На лицах детей отпечаток гори и тоски.
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