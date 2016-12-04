​Эпоха Шаймиева: как президент Метшина агронаукам обучал

Весной Минтимер Шаймиев, досконально знавший сельское хозяйство, традиционно объезжал районы Татарстана, чтобы «провести ревизию» весенне-полевых работ. В одну из таких поездок в мае 1998 года он побывал в Рыбно-Слободском, Алексеевском, Чистопольском и Нижнекамском районах, встречался с руководителями хозяйств, специалистами, рядовыми тружениками села. Свидетелем этой поездки стал личный фотограф первого президента Татарстана Михаил Козловский, чьи снимки с разрешения автора публикует «Реальное время».
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