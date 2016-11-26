Серьезный Мутко, вдохновленный Инфантино и мечтательный Сорокин: за 2 часа до начала жеребьевки Кубка конфедераций FIFA

Сегодня в 18:00 в Казани пройдет официальная жеребьевка Кубка конфедераций FIFA, а за несколько часов до этого момента президент ФИФА Джанни Инфантино, председатель оргкомитета «Россия-2018», президент РФС и вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказали журналистам о подготовке турнира.
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