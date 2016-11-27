​Эпоха Шаймиева: как первый казанский Ту-214 готовился встать на крыло

В феврале 1996 года на КАПО им. Горбунова состоялась долгожданная выкатка на испытания среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета Ту-214 (усовершенствованная версия Ту-204-100 с увеличенной взлетной массой и повышенной дальностью полета). В сборочном цехе собрались сотни людей. Приехали президент республики Минтимер Шаймиев, премьер-министр Фарид Мухаметшин, генеральный директор АНТК имени Туполева Валентин Климов. За торжественным событием через объектив камеры наблюдал личный фотограф первого президента Татарстана Михаил Козловский. Интернет-газета «Реальное время» с разрешения автора публикует его уникальные снимки.

