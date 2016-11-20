Эпоха Шаймиева: первый визит в новую столицу Казахстана

10 июня 1998 года Минтимер Шаймиев вместе с президентами Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, Азербайджана — Гейдаром Алиевым, Кыргызстана — Аскаром Акаевым, Украины — Леонидом Кучмой принял участие в международной презентации Астаны как новой столицы Казахстана. Насыщенная программа включала в себя театрализованное представление на центральном стадионе, гала-концерт казахстанских и зарубежных мастеров эстрады на главной площади города, народные гулянья. Прибывшие на праздник лидеры стран посадили первые деревца на аллее глав государств. Свидетелем этих событий стал личный фотограф первого президента Михаил Козловский, чьи уникальные снимки с разрешения автора публикует сегодня «Реальное время».
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