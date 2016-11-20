Эпоха Шаймиева: первый визит в новую столицу Казахстана

07:00, 20.11.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 25 7
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

10 июня 1998 года Минтимер Шаймиев вместе с президентами Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, Азербайджана — Гейдаром Алиевым, Кыргызстана — Аскаром Акаевым, Украины — Леонидом Кучмой принял участие в международной презентации Астаны как новой столицы Казахстана. Насыщенная программа включала в себя театрализованное представление на центральном стадионе, гала-концерт казахстанских и зарубежных мастеров эстрады на главной площади города, народные гулянья. Прибывшие на праздник лидеры стран посадили первые деревца на аллее глав государств. Свидетелем этих событий стал личный фотограф первого президента Михаил Козловский, чьи уникальные снимки с разрешения автора публикует сегодня «Реальное время».

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 20 нояб
    Шаймиев елочку сажает, а рядом стоят молодые в очках и смотрят.
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    Анонимно 20 нояб
    Таков традиция - первые деревья сажают только президенты и премьер-министры.
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  • Анонимно 20 нояб
    Смешные такие наши президенты)) Приятно смотреть.
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  • Анонимно 20 нояб
    Каждый год летали в Казахстан к бабушке, сначала летали в Зеленоград, потом в Акмолу, а потом в Астану. Ждем следующего названия)
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    Анонимно 20 нояб
    Целиноград
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  • Анонимно 20 нояб
    Шикарные фотографии. Спасибо нашему Президенту!
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  • Анонимно 20 нояб
    Благодарность нашему бывшему президенту!
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