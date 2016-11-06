Эпоха Шаймиева: как рождалась мечеть «Кул Шариф»

В феврале 1996 года в Казанском кремле, во дворе бывшего юнкерского училища, был
торжественно заложен памятный камень под будущую мусульманскую святыню — мечеть «Кул Шариф». Вместе с первыми лицами духовенства и Минтимером Шаймиевым на мероприятии побывал личный фотограф первого президента Татарстана Михаил Козловский. Интернет-газета «Реальное время» с разрешения автора публикует уникальные снимки 20-летней давности.
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