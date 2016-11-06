Эпоха Шаймиева: как рождалась мечеть «Кул Шариф»

07:00, 06.11.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 7 10
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В феврале 1996 года в Казанском кремле, во дворе бывшего юнкерского училища, был торжественно заложен памятный камень под будущую мусульманскую святыню — мечеть «Кул Шариф». Вместе с первыми лицами духовенства и Минтимером Шаймиевым на мероприятии побывал личный фотограф первого президента Татарстана Михаил Козловский. Интернет-газета «Реальное время» с разрешения автора публикует уникальные снимки 20-летней давности.

комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 06 нояб
    Фотографии конечно обычные, но момент уникальный.
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  • Анонимно 06 нояб
    Маловато фоток.
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    Анонимно 06 нояб
    Согласна, для такого события фоток очень мало.
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  • Анонимно 06 нояб
    Такие суровые лица.
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  • Анонимно 06 нояб
    Еще фоток плиииз.
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  • Анонимно 06 нояб
    Судя по фоткам и не довольным лицам, не хотели тут Кул Шариф строить.
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  • Анонимно 06 нояб
    Благое дело, молодец наш Бабай)
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  • Анонимно 07 нояб
    Создавался Кул Шариф как народный храм. И таким чудесным он получился! Красивый, светлый, чистый. И самое главное: на том же месте, где когда-то стоял. Он связь татарского народа с прошлым. Бик матур булган, валлахи! Шундый изге тойгылар, шундый саф хисләр уята шушы ак мәчет. Аның маналары күккә юнәлгән һәм безнең догалары кабул булсын, Раббым Бер изге Ходам!
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  • Анонимно 07 нояб
    Святилища-богоугодное дело. Меня немного не устроил турецкий след в строительстве мечети.
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  • Анонимно 11 февр
    саятилища это у язычников у мусульман Мечеть или мусалля (молитвенный дом). А мы татары и турки братские народы, так что всяким нашим недоброжелателям разделить мумульманские близкие народы не получится Аллаh бирся.
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