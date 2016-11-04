Дождь сменился снегом, лозунги – те же: татарстанские соципотечники снова вышли на митинг

13:40, 04.11.2016 Сюжет: Соципотека в Татарстане 44
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня татарстанские соципотечники повторно вышли на митинг с требованием обратить внимание на их проблемы и достроить дома. Основными митингующими стали соципотечники «Салават купере». Напомним, 8 октября несостоявшиеся жильцы соципотечных домов уже выходили с плакатами к памятнику Муллануру Вахитову.

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