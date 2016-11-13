Эпоха Шаймиева: Татарстан и «Газпром» — непростые переговоры с положительным итогом

07:00, 13.11.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 12 6
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В мае 1999 года в Казани очередной раз побывал председатель правления РАО «Газпром» Рэм Вяхирев. На этот раз целью поездки главы газового гиганта стали переговоры с руководством Татарстана об увеличении поставок газа. Итогом встречи стало подписание протокола совещания по вопросам взаимодействия правительства Республики Татарстан и РАО «Газпром» в 1999 году. Подписи под документом, в котором, в частности, были определены новые направления сотрудничества, поставили президент РТ Минтимер Шаймиев и председатель правления РАО «Газпром» Рэм Вяхирев.

Уникальные фотографии визита Вяхирева в Татарстан «Реальному времени» предоставил личный фотограф первого президента республики Михаил Козловский.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 13 нояб
    Сразу видно, газовый магнат приехал)
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    Анонимно 13 нояб
    Да уж, царек приехал.
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  • Анонимно 13 нояб
    Отличные фотографии - и в плане истории, и в плане искусства.

    И отличные у нас руководители.
    Смотришь на фотографии и начинаешь понимать какой у них напряженный и тяжелый труд.
    И так десятилетиями.
    Спасибо нашим Президентам!
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  • Анонимно 13 нояб
    Благодарим нашего бабая за огромный вклад в развитие региона.
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  • Анонимно 13 нояб
    Судя по этому царьку, который приехал, переговоры были очень трудные)
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  • Анонимно 14 нояб
    1999й год, а фотографии как будто из 70х...
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