Эпоха Шаймиева: Татарстан и «Газпром» — непростые переговоры с положительным итогом

В мае 1999 года в Казани очередной раз побывал председатель правления РАО «Газпром» Рэм Вяхирев. На этот раз целью поездки главы газового гиганта стали переговоры с руководством Татарстана об увеличении поставок газа. Итогом встречи стало подписание протокола совещания по вопросам взаимодействия правительства Республики Татарстан и РАО «Газпром» в 1999 году. Подписи под документом, в котором, в частности, были определены новые направления сотрудничества, поставили президент РТ Минтимер Шаймиев и председатель правления РАО «Газпром» Рэм Вяхирев.

Уникальные фотографии визита Вяхирева в Татарстан «Реальному времени» предоставил личный фотограф первого президента республики Михаил Козловский.