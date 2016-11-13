Эпоха Шаймиева: Татарстан и «Газпром» — непростые переговоры с положительным итогом

В мае 1999 года в Казани очередной раз побывал председатель правления РАО «Газпром» Рэм Вяхирев. На этот раз целью поездки главы газового гиганта стали переговоры с руководством Татарстана об увеличении поставок газа. Итогом встречи стало подписание протокола совещания по вопросам взаимодействия правительства Республики Татарстан и РАО «Газпром» в 1999 году. Подписи под документом, в котором, в частности, были определены новые направления сотрудничества, поставили президент РТ Минтимер Шаймиев и председатель правления РАО «Газпром» Рэм Вяхирев.
Уникальные фотографии визита Вяхирева в Татарстан «Реальному времени» предоставил личный фотограф первого президента республики Михаил Козловский.
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комментарии
И отличные у нас руководители.
Смотришь на фотографии и начинаешь понимать какой у них напряженный и тяжелый труд.
И так десятилетиями.
Спасибо нашим Президентам!