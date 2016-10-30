Эпоха Шаймиева: предвыборный вояж в Елабугу и Нижнекамск

07:00, 30.10.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 27 10
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В преддверии выборов президента Татарстана 1996 года Минтимер Шаймиев совершил традиционный объезд ключевых центров республики. В марте первый президент побывал в Елабуге и Нижнекамске. Программа, как всегда, была супернасыщенной: встречи глава республики провел как с представителями местных элит, так и с простыми горожанами. Свидетелем событий, которые уже стали достоянием истории, стал личный фотограф первого президента Михаил Козловский, чьи уникальные снимки с разрешения автора публикует сегодня «Реальное время».

комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 30 окт
    О, опять наши любимые фотографии с бабаем, где он еще молодой))
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  • Анонимно 30 окт
    Вот рабочие на заводе то удивились, когда к ним Шаймиев приехал.
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  • Анонимно 30 окт
    Какие смешные все таки эти кудрявые 90-тые)
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  • Анонимно 30 окт
    Превосходные фото, давайте еще.
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  • Анонимно 30 окт
    Да ничего не изменилось в сущности
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    Анонимно 30 окт
    может и хорошо, что не изменилось
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  • Анонимно 30 окт
    Вкусный каравай на первой фотке. Прям такой захотелось.
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  • Анонимно 30 окт
    Хорошее время было, если не считать развала союза.
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    Анонимно 30 окт
    И "если не считать" голода, холода и разрухи по всему бывшему СССР...
    В 1990-е учительницы и ученики падали в голодные обмороки, пенсионеры не получали пенсии, рабочие зарплаты...
    Населения РФ стремительно сокращалось на 1 -3 миллиона человек в год, как во время кровопролитной войны...
    Общие людские потери за "хорошее время" 1990-х гг. оцениваются в более чем 29 млн. человек...

    РТ выглядело на общем фоне островком благополучия.
    Спасибо президенту М.Ш.Шаймиеву.
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    Анонимно 30 окт
    согласен! и не только в те "лихие 90-е", но и сегодня. респект, МШ! "Без булдырабыз!" - МШШ. с ув., Дамир.
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