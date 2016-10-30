Эпоха Шаймиева: предвыборный вояж в Елабугу и Нижнекамск

В преддверии выборов президента Татарстана 1996 года Минтимер Шаймиев совершил традиционный объезд ключевых центров республики. В марте первый президент побывал в Елабуге и Нижнекамске. Программа, как всегда, была супернасыщенной: встречи глава республики провел как с представителями местных элит, так и с простыми горожанами. Свидетелем событий, которые уже стали достоянием истории, стал личный фотограф первого президента Михаил Козловский, чьи уникальные снимки с разрешения автора публикует сегодня «Реальное время».