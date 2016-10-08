Митинг соципотечников: «Радуга наших слез», «Грандиозная Жилищная Фикция» и невеселый дизайн новой 200-рублевки

Сегодня татарстанские соципотечники вышли на митинг с требованием обратить на их проблему внимание и достроить дома. Основными митингующими стали соципотечники «Салават купере». В немногочисленном составе были там и те, кто уже не один год ждет свои квартиры в строящемся доме по адресу Оренбургский тракт, 3, и даже неудавшиеся жильцы дома в Альметьевске.
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комментарии
Правда стыдно за любимую республику и любимый город. При Шаймиеве такого не было.