Митинг соципотечников: «Радуга наших слез», «Грандиозная Жилищная Фикция» и невеселый дизайн новой 200-рублевки

Сегодня татарстанские соципотечники вышли на митинг с требованием обратить на их проблему внимание и достроить дома. Основными митингующими стали соципотечники «Салават купере». В немногочисленном составе были там и те, кто уже не один год ждет свои квартиры в строящемся доме по адресу Оренбургский тракт, 3, и даже неудавшиеся жильцы дома в Альметьевске.