Митинг соципотечников: «Радуга наших слез», «Грандиозная Жилищная Фикция» и невеселый дизайн новой 200-рублевки

15:34, 08.10.2016 Сюжет: Соципотека в Татарстане 37 1
1/37
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня татарстанские соципотечники вышли на митинг с требованием обратить на их проблему внимание и достроить дома. Основными митингующими стали соципотечники «Салават купере». В немногочисленном составе были там и те, кто уже не один год ждет свои квартиры в строящемся доме по адресу Оренбургский тракт, 3, и даже неудавшиеся жильцы дома в Альметьевске.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 окт
    ФОН ЖК Молодежный.....тоже живем в съемном жилье, хотя деньги отдали весной 2011 года.
    Правда стыдно за любимую республику и любимый город. При Шаймиеве такого не было.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи