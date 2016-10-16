Эпоха Шаймиева: стремительный визит «почти-экс-премьера»

07:00, 16.10.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 26 13
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

8 августа 1999 года теплоход «Россия», на котором путешествовал по Волге премьер-министр России Сергей Степашин, пришвартовался в Верхнеуслонском районе Татарстана. Визит был кратким: Степашин должен был экстренно лететь в Дагестан. Но премьеру успели показать достижения татарстанских аграриев. А 9 августа Борис Ельцин подписал указ об отставке правительства Степашина и назначении Владимира Путина временно исполняющим обязанности председателя российского правительства.

Уникальные фотографии визита Степашина в Татарстан «Реальному времени» предоставил личный фотограф первого президента республики Михаил Козловский.

комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 16 окт
    Кудрявые девяностые. Как давно это было.
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  • Анонимно 16 окт
    Да уж, уникальные фотографии. Спасибо. Все такие смешные))
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  • Анонимно 16 окт
    Вроде недавно все происходило. А столько оказывается время уже прошло.
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  • Анонимно 16 окт
    Сразу захотелось на теплоходе в путешествие по волге.
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  • Анонимно 16 окт
    Оказывается как давно это происходило. И Степашин такой забавный.
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  • Анонимно 16 окт
    Я думал охрана должна быть незаметной. А эти ходят кольцом, в очках)
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    Анонимно 16 окт
    Время тогда неспокойное было.
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  • Анонимно 16 окт
    Экс премьер такой молодой и смешной)
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  • Анонимно 16 окт
    А теплоход Россия интересно щас плавает?
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  • Анонимно 16 окт
    А еще фотографии есть?
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  • Анонимно 17 окт
    Миннеханов такой молодой, ещё не знает....
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  • Анонимно 17 окт
    Галстуки супер!!!
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  • Анонимно 27 окт
    Кудрин засветился на фотках )
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