Эпоха Шаймиева: стремительный визит «почти-экс-премьера»

8 августа 1999 года теплоход «Россия», на котором путешествовал по Волге премьер-министр России Сергей Степашин, пришвартовался в Верхнеуслонском районе Татарстана. Визит был кратким: Степашин должен был экстренно лететь в Дагестан. Но премьеру успели показать достижения татарстанских аграриев. А 9 августа Борис Ельцин подписал указ об отставке правительства Степашина и назначении Владимира Путина временно исполняющим обязанности председателя российского правительства.
Уникальные фотографии визита Степашина в Татарстан «Реальному времени» предоставил личный фотограф первого президента республики Михаил Козловский.
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