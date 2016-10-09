Эпоха Шаймиева: визит «почти-премьера» и федеральных чиновников на предприятия Татарстана

07:00, 09.10.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 18 10
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Вечером 17 июня 1999 года в Казань с рабочим визитом прибыл месяц как назначенный первый зампред правительства России Николай Аксененко, которого в поездке сопровождал внушительный десант федеральных чиновников, в том числе министр топлива и энергетики РФ Виктор Калюжный. Гости посетили целый ряд предприятий республики. Любопытно, что Аксененко незадолго до своего приезда рассматривался Борисом Ельциным как кандидат на премьерский пост, о чем спикер Думы Геннадий Селезнев даже успел объявить публично, но в конечном счете в Думу была внесена кандидатура Сергея Степашина. Уникальные фотографии визита Аксененко в Казань «Реальному времени» предоставил личный фотограф первого президента республики Михаил Козловский.

комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 09 окт
    Наш президент конечно сильно изменился в лучшую сторону с тех пор. Не узнать! Молодец!
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    Анонимно 09 окт
    Да, европезировался
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  • Анонимно 09 окт
    Такие обычные мужики, и не скажешь что от них зависело будущее Татарстана!
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  • Анонимно 09 окт
    Смешные дядечки)
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    Анонимно 09 окт
    Минниханов красивый
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  • Анонимно 09 окт
    Помню те годы, на так давно и было
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    Анонимно 09 окт
    Всего 17 лет назад...
    Большинство запечатленных на фотографиях ушли в неполитическое небытие, канули в лету...
    И только наши Президенты продолжают работать на благо Республики и Федерации.
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  • Анонимно 09 окт
    Молодой почти премьер!))
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  • Анонимно 09 окт
    очки такие смешные у многих)) вот так мода была))
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  • Анонимно 10 окт
    Милые они, спасибо за фото)
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