Эпоха Шаймиева: визит «почти-премьера» и федеральных чиновников на предприятия Татарстана

Вечером 17 июня 1999 года в Казань с рабочим визитом прибыл месяц как назначенный первый зампред правительства России Николай Аксененко, которого в поездке сопровождал внушительный десант федеральных чиновников, в том числе министр топлива и энергетики РФ Виктор Калюжный. Гости посетили целый ряд предприятий республики. Любопытно, что Аксененко незадолго до своего приезда рассматривался Борисом Ельциным как кандидат на премьерский пост, о чем спикер Думы Геннадий Селезнев даже успел объявить публично, но в конечном счете в Думу была внесена кандидатура Сергея Степашина. Уникальные фотографии визита Аксененко в Казань «Реальному времени» предоставил личный фотограф первого президента республики Михаил Козловский.
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Большинство запечатленных на фотографиях ушли в неполитическое небытие, канули в лету...
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