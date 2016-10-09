Эпоха Шаймиева: визит «почти-премьера» и федеральных чиновников на предприятия Татарстана

Вечером 17 июня 1999 года в Казань с рабочим визитом прибыл месяц как назначенный первый зампред правительства России Николай Аксененко, которого в поездке сопровождал внушительный десант федеральных чиновников, в том числе министр топлива и энергетики РФ Виктор Калюжный. Гости посетили целый ряд предприятий республики. Любопытно, что Аксененко незадолго до своего приезда рассматривался Борисом Ельциным как кандидат на премьерский пост, о чем спикер Думы Геннадий Селезнев даже успел объявить публично, но в конечном счете в Думу была внесена кандидатура Сергея Степашина. Уникальные фотографии визита Аксененко в Казань «Реальному времени» предоставил личный фотограф первого президента республики Михаил Козловский.