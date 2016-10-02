Эпоха Шаймиева: Лужков и Матвиенко на Дне республики 1999 года

07:00, 02.10.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 48 16
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Ежегодно на празднование Дня республики 30 августа в Татарстан приезжают высокие гости. В 1999 году первый президент встречал мэра Москвы Юрия Лужкова и главу северной столицы Валентину Матвиенко. Автокросс на кубок президента Татарстана, конно-спортивный праздник на казанском ипподроме, выставка «Место встречи — Казань» и многое другое — Казань традиционно встречает насыщенной культурной программой. Свидетелем тех событий стал и личный фотограф первого президента Михаил Козловский, чьи уникальные снимки с разрешения автора публикует «Реальное время».

комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 02 окт
    А как же без танцев в Татарстане. Танцуют все!
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  • Анонимно 02 окт
    Лужков то в кепке, то в тюбетейке) Переодевался там чтоли))
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    Анонимно 02 окт
    )
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  • Анонимно 02 окт
    Еврей Лужков на Хруща так похож. Иногда прямо его копия. Что тот гад был, что этот пол москвы распилил.
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    Анонимно 03 окт
    И Хрущов (украинец) и Лужков (еврей) потомки хазар - тюркоязычного народа 4-10 вв., принявших иудаизм в 7-8 вв.

    Современные казанские татары также одним из своих предков имеют хазар.

    Потому так все россияне и похожи (украинцы, евреи, русские, татары и др.) - дедушки и бабушки-то были общими...
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  • Анонимно 02 окт
    Молодые и смешные!
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  • Анонимно 02 окт
    На грязном булаке в шахматы играли?
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  • Анонимно 02 окт
    Валентина Матвиенко в тот период была зампредседателя правительства РФ
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  • Анонимно 02 окт
    О, Сурков тут))
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  • Анонимно 02 окт
    Морозов, Ахметов, Сурков, Бурганов!
    Лучшая воскресная подборка!
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  • Анонимно 02 окт
    Совсем не меняются
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  • Анонимно 02 окт
    МРН молод как!
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  • Анонимно 02 окт
    Классные фото!!!
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  • Анонимно 03 окт
    Да, уходит время... А народ где?
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  • Анонимно 03 окт
    Минниханов заметно изменился, а вот Сибгатуллин один в один)
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  • Анонимно 05 окт
    Очередной прекрасный фоторепортаж! Браво маэстро Михаил Борисович Козловский. Фоторепортер высочайшего уровня, низкий ему поклон!
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