Эпоха Шаймиева: Лужков и Матвиенко на Дне республики 1999 года

Ежегодно на празднование Дня республики 30 августа в Татарстан приезжают высокие гости. В 1999 году первый президент встречал мэра Москвы Юрия Лужкова и главу северной столицы Валентину Матвиенко. Автокросс на кубок президента Татарстана, конно-спортивный праздник на казанском ипподроме, выставка «Место встречи — Казань» и многое другое — Казань традиционно встречает насыщенной культурной программой. Свидетелем тех событий стал и личный фотограф первого президента Михаил Козловский, чьи уникальные снимки с разрешения автора публикует «Реальное время».