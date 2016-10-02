Эпоха Шаймиева: Лужков и Матвиенко на Дне республики 1999 года

Ежегодно на празднование Дня республики 30 августа в Татарстан приезжают высокие гости. В 1999 году первый президент встречал мэра Москвы Юрия Лужкова и главу северной столицы Валентину Матвиенко. Автокросс на кубок президента Татарстана, конно-спортивный праздник на казанском ипподроме, выставка «Место встречи — Казань» и многое другое — Казань традиционно встречает насыщенной культурной программой. Свидетелем тех событий стал и личный фотограф первого президента Михаил Козловский, чьи уникальные снимки с разрешения автора публикует «Реальное время».
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комментарии
Современные казанские татары также одним из своих предков имеют хазар.
Потому так все россияне и похожи (украинцы, евреи, русские, татары и др.) - дедушки и бабушки-то были общими...
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