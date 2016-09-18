Эпоха Шаймиева: первая леди первого президента и родственники Шаляпина

В День республики 30 августа 1999 года в Казани открыли памятник великому русскому певцу Федору Шаляпину. На церемонию из США прибыли внучка певца Ирина Шаляпина-Мэрфи и правнучка Дассия Шаляпина-Познер. В числе именитых гостей праздника были супруга президента РФ Наина Ельцина, вице-премьер правительства РФ Валентина Матвиенко и министр культуры РФ Владимир Егоров. Вместе с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым в Казани их встречал фотограф Михаил Козловский, уникальные снимки которого «Реальное время» публикует сегодня.
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