Эпоха Шаймиева: первая леди первого президента и родственники Шаляпина

07:00, 18.09.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 49 9
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В День республики 30 августа 1999 года в Казани открыли памятник великому русскому певцу Федору Шаляпину. На церемонию из США прибыли внучка певца Ирина Шаляпина-Мэрфи и правнучка Дассия Шаляпина-Познер. В числе именитых гостей праздника были супруга президента РФ Наина Ельцина, вице-премьер правительства РФ Валентина Матвиенко и министр культуры РФ Владимир Егоров. Вместе с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым в Казани их встречал фотограф Михаил Козловский, уникальные снимки которого «Реальное время» публикует сегодня.

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 18 сент
    Красивые фото. Спасибо. Ваши фото по выходным очень нравятся.
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  • Анонимно 18 сент
    Исхаков зажигает с бабушкой.
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  • Анонимно 18 сент
    Ирек Муртазин там на заднем фоне такой молодой и довольный.
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    Анонимно 18 сент
    Ему усы с бородой не идут. Ели узнал.
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  • Анонимно 18 сент
    Такие все смешные) Спасибо за ваши фото редакция!
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  • Анонимно 18 сент
    Долгих лет бабаю, и успехов в работе. Вся республика ему благодарна!
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  • Анонимно 18 сент
    Хорошее было время-время надежд...
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  • Анонимно 18 сент
    С такой теплотой все вспоминают то время. Спасибо вам.
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  • Анонимно 19 сент
    Шамиля Зарифова
    Камиль исхаков
    Минтимер шаймиев
    Ирек муртазин
    ушли в историю
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