Эпоха Шаймиева: «постдефолтный» визит делегации Татарстана в Индию

07:00, 11.09.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 21 9
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В 90-е годы Татарстан активно налаживал внешнеэкономические связи с ближним и дальним зарубежьем. Заложенный именно тогда фундамент дал плоды много лет спустя. Осенью 1998 года, после разрушительного дефолта в России, делегация республики во главе с первым президентом Минтимером Шаймиевым побывала в Индии, где спустя некоторое время начали сходить с конвейера «КАМАЗы» и летать вертолеты производства КВЗ. Одним из членов делегации был личный фотограф первого президента РТ Михаил Козловский, чьи уникальные снимки с разрешения автора публикует «Реальное время».

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 11 сент
    Красивые фото, ностальгия прям.
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  • Анонимно 11 сент
    Сразу туда захотелось.
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  • Анонимно 11 сент
    Тимур Акулов ещё тут ...
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  • Анонимно 11 сент
    Классные фото. Классное время. Классный Шаймиев!!!
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  • Анонимно 11 сент
    Отличные фотки. Ног снимали, наверное, на цвет?
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  • Анонимно 11 сент
    Пацанчик с руками в карманах ваще четкий - кто такой?
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  • Анонимно 11 сент
    Уже тогда на Индию были планы?
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  • Анонимно 11 сент
    А что у нас с Индией щас?
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  • Анонимно 11 сент
    Ух. Какие фотки. Спасибо. Не хватает сейчас того времени. Как то проще было тогда. Меньше информационного хлама.
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