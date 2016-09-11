Эпоха Шаймиева: «постдефолтный» визит делегации Татарстана в Индию

В 90-е годы Татарстан активно налаживал внешнеэкономические связи с ближним и дальним зарубежьем. Заложенный именно тогда фундамент дал плоды много лет спустя. Осенью 1998 года, после разрушительного дефолта в России, делегация республики во главе с первым президентом Минтимером Шаймиевым побывала в Индии, где спустя некоторое время начали сходить с конвейера «КАМАЗы» и летать вертолеты производства КВЗ. Одним из членов делегации был личный фотограф первого президента РТ Михаил Козловский, чьи уникальные снимки с разрешения автора публикует «Реальное время».