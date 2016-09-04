Эпоха Шаймиева: инаугурация первого президента весной 1996 года

07:00, 04.09.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 42 8
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Ровно 20 лет назад, весной 1996 года, состоялась инаугурация всенародного избранного уже во второй раз первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Торжественные мероприятия в Казани посетили высокие гости, в том числе премьер-министр России Виктор Черномырдин. Инаугурация Шаймиева стала первой подобной церемонией для Нурсултана Назарбаева, которую он посетил в должности президента независимого Казахстана. Свидетелем тех событий вместе с супервипами стал личный фотограф первого президента РТ Михаил Козловский, чьи уникальные снимки с разрешения автора публикует интернет-газета «Реальное время».

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 04 сент
    Ох какие фотографии) спасибо.
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  • Анонимно 04 сент
    Смешной момент поймали когда целуются)))
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  • Анонимно 04 сент
    Сейчас все выглядят лучше, кадры прикольные
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  • Анонимно 04 сент
    здорово! красиво! спс) p.s. а как же Венера Ганеева? ;) Дамир.
    Ответить
  • Анонимно 04 сент
    Помню этот период, как вчера было
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  • Анонимно 04 сент
    Сколько лет то прошло, а как вчера было. Надо же. И бабай такой смешной.
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  • Анонимно 04 сент
    Как интересно щас Исхаков поживает?
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  • Анонимно 05 сент
    Рахимов, Лужков, Аушев, Черномырдин, Назарбаев... Эпохальные личности. Кроме президента Казахстана все ушли со сцены или в мир иной.
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