Эпоха Шаймиева: инаугурация первого президента весной 1996 года

Ровно 20 лет назад, весной 1996 года, состоялась инаугурация всенародного избранного уже во второй раз первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Торжественные мероприятия в Казани посетили высокие гости, в том числе премьер-министр России Виктор Черномырдин. Инаугурация Шаймиева стала первой подобной церемонией для Нурсултана Назарбаева, которую он посетил в должности президента независимого Казахстана. Свидетелем тех событий вместе с супервипами стал личный фотограф первого президента РТ Михаил Козловский, чьи уникальные снимки с разрешения автора публикует интернет-газета «Реальное время».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии