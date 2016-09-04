Эпоха Шаймиева: инаугурация первого президента весной 1996 года

Ровно 20 лет назад, весной 1996 года, состоялась инаугурация всенародного избранного уже во второй раз первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Торжественные мероприятия в Казани посетили высокие гости, в том числе премьер-министр России Виктор Черномырдин. Инаугурация Шаймиева стала первой подобной церемонией для Нурсултана Назарбаева, которую он посетил в должности президента независимого Казахстана. Свидетелем тех событий вместе с супервипами стал личный фотограф первого президента РТ Михаил Козловский, чьи уникальные снимки с разрешения автора публикует интернет-газета «Реальное время».