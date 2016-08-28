Эпоха Шаймиева: директорский корпус Татарстана образца 1999 года

Не нефтью единой жив Татарстан — промышленный комплекс республики представлен предприятиями ВПК, машиностроительной, легкой и пищевой промышленности. 1 июля 1999 года в Набережных Морквашах прошла неформальная встреча первого президента РТ Минтимера Шаймиева с директорами крупных заводов, глава республики потребовал от них проявления «положительной агрессивности» и наступательности. Свидетелем события стал личных фотограф первого президента Михаил Козловский, чьи уникальные снимки публикует интернет-газета «Реальное время».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
«Я, наверно, когда-то, уйду»!
Думал каждый хоть раз - 100%,
В детстве, то, пробивало слезу,
Ну, а к старости - ноль сантиментов.
Для чего ж она старость дана?
Причитать разве с дрожью о Вечном,
Не закончив пока здесь дела?
А они лишь в кругу бесконечном!
Не пристроил как надо жену,
(У неё разногласия с бой френдом),
Своя краля ещё, в Малибу,
Проживает со включенным светом.
Тело юной на старость – как приз,
Будь готов ко всему почитатель,
Это сущность вещей, не каприз,
Чтоб не знать деве, где выключатель.
Да и дети умом не блестят,
Не шутя - депутат с генералом!
Обошлись их карьеры в миллиард, -
Проплатив векселями и налом.
И внучата уже подросли,
Надо думать – куда их пристроить?
Подороже, миллиарда на три,
Их стезя будет к пенсии стоить.
И себя ведь нельзя забывать,
Потому как никто и не вспомнит,
Если станешь тут, вдруг, помирать,
А душа очищения запросит.
«Надо,- скажет, - богатства раздать,
Что пришли через горе других».
Утку некому будет подать,
Окажись в стане «Уток Хромых».
И гордыня за множество лет,
Не позволит пред смертью слюнять,
ЭГО спросит: «А где мне лафет?
И кто будет салютом пулять?»
И в сознание ждать перемен,
Нудно - долго людей убеждать,
Для чего, например, город N,
Своим именем нужно назвать.
Пусть гордятся, мол, с мыслью живут,
Здесь родился, учился и жил,
Кто внедрил «Золотой Парашют»,
Что не падал, - наверх возносил!
Прокурор лет пятнадцать - как Вий!
Так напуган, что век не поднять,
В руки даден ему только кий,
Но, а с кия «не можно» стрелять.
Спи спокойно страна и эйджизм ,
Потому как в такую пургу,
Не выходят в дорогу без клизм,
А привычней они старику.
В общем, к старости смерть не страшна,
Жизнь страшнее во множестве крат,
Даже в ад не пускают дела,
Так похожих на Чёрный Квадрат.
ГАБДЕЛЬ ЮССОН