Эпоха Шаймиева: директорский корпус Татарстана образца 1999 года

07:00, 28.08.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 12 10
С Сергеем Когогиным, министром экономики и промышленности РТ Владимир Кулагин — гендиректор ПО «Теплоконтроль» Слева — Евгений Богачев, председатель Национального банка РТ, справа — Геннадий Дивавин, гендиректор завода «Электроприбор» С Рафиком Гумеровым, гендиректором ПХФО «Татхимфармпрепараты» С Николаем Колесовым, гендиректором завода «Элекон» С главой Верхнеуслонского района Владимиром Осяниным С Нуром Шакировым, гендиректором ОАО «КМИЗ» С Ибрагимом Хисамиевым, гендиректором ОАО «Компрессормаш» Слева — Шамиль Зарифов, управляющий делами президента РТ, справа — Зураб Хубулава, гендиректор АО «Казанская кондитерская фабрика «Заря» Слева — Николай Колесов, справа — Радик Хасанов, гендиректор ФГУП ПО «Завод имени Серго»
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  • С Сергеем Когогиным, министром экономики и промышленности РТ
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Владимир Кулагин — гендиректор ПО «Теплоконтроль»
    Михаил Козловский
  • Слева — Евгений Богачев, председатель Национального банка РТ, справа — Геннадий Дивавин, гендиректор завода «Электроприбор»
    Михаил Козловский
  • С Рафиком Гумеровым, гендиректором ПХФО «Татхимфармпрепараты»
    Михаил Козловский
  • С Николаем Колесовым, гендиректором завода «Элекон»
    Михаил Козловский
  • С главой Верхнеуслонского района Владимиром Осяниным
    Михаил Козловский
  • С Нуром Шакировым, гендиректором ОАО «КМИЗ»
    Михаил Козловский
  • С Ибрагимом Хисамиевым, гендиректором ОАО «Компрессормаш»
    Михаил Козловский
  • Слева — Шамиль Зарифов, управляющий делами президента РТ, справа — Зураб Хубулава, гендиректор АО «Казанская кондитерская фабрика «Заря»
    Михаил Козловский
  • Слева — Николай Колесов, справа — Радик Хасанов, гендиректор ФГУП ПО «Завод имени Серго»
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Не нефтью единой жив Татарстан — промышленный комплекс республики представлен предприятиями ВПК, машиностроительной, легкой и пищевой промышленности. 1 июля 1999 года в Набережных Морквашах прошла неформальная встреча первого президента РТ Минтимера Шаймиева с директорами крупных заводов, глава республики потребовал от них проявления «положительной агрессивности» и наступательности. Свидетелем события стал личных фотограф первого президента Михаил Козловский, чьи уникальные снимки публикует интернет-газета «Реальное время».

комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 28 авг
    Интересные фотографии, спасибо автору.
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  • Анонимно 28 авг
    Не нефтью единой жив татарстан, а чем тогда?
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    Анонимно 28 авг
    Нефтью, нефтехимией и немного машиностроением...
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  • Анонимно 28 авг
    Какие люди тогда были, прям другая эпоха, не верится что всего 15 лет прошло.
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    Анонимно 28 авг
    17
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  • Анонимно 28 авг
    Нормально руководители смотрелись-подтянутые, скромные, деловые...
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    Анонимно 28 авг
    Только не подтянутые
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  • Анонимно 28 авг
    тогда еще что-то оставалось от красного прошлого, но и зачатки олигархизма в них проявляться будут
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  • Анонимно 28 авг
    ИРОНИЧНОЕ.

    «Я, наверно, когда-то, уйду»!
    Думал каждый хоть раз - 100%,
    В детстве, то, пробивало слезу,
    Ну, а к старости - ноль сантиментов.

    Для чего ж она старость дана?
    Причитать разве с дрожью о Вечном,
    Не закончив пока здесь дела?
    А они лишь в кругу бесконечном!

    Не пристроил как надо жену,
    (У неё разногласия с бой френдом),
    Своя краля ещё, в Малибу,
    Проживает со включенным светом.

    Тело юной на старость – как приз,
    Будь готов ко всему почитатель,
    Это сущность вещей, не каприз,
    Чтоб не знать деве, где выключатель.

    Да и дети умом не блестят,
    Не шутя - депутат с генералом!
    Обошлись их карьеры в миллиард, -
    Проплатив векселями и налом.

    И внучата уже подросли,
    Надо думать – куда их пристроить?
    Подороже, миллиарда на три,
    Их стезя будет к пенсии стоить.

    И себя ведь нельзя забывать,
    Потому как никто и не вспомнит,
    Если станешь тут, вдруг, помирать,
    А душа очищения запросит.

    «Надо,- скажет, - богатства раздать,
    Что пришли через горе других».
    Утку некому будет подать,
    Окажись в стане «Уток Хромых».

    И гордыня за множество лет,
    Не позволит пред смертью слюнять,
    ЭГО спросит: «А где мне лафет?
    И кто будет салютом пулять?»

    И в сознание ждать перемен,
    Нудно - долго людей убеждать,
    Для чего, например, город N,
    Своим именем нужно назвать.

    Пусть гордятся, мол, с мыслью живут,
    Здесь родился, учился и жил,
    Кто внедрил «Золотой Парашют»,
    Что не падал, - наверх возносил!

    Прокурор лет пятнадцать - как Вий!
    Так напуган, что век не поднять,
    В руки даден ему только кий,
    Но, а с кия «не можно» стрелять.

    Спи спокойно страна и эйджизм ,
    Потому как в такую пургу,
    Не выходят в дорогу без клизм,
    А привычней они старику.

    В общем, к старости смерть не страшна,
    Жизнь страшнее во множестве крат,
    Даже в ад не пускают дела,
    Так похожих на Чёрный Квадрат.

    ГАБДЕЛЬ ЮССОН
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  • Анонимно 28 авг
    Такие все красивые, молодые
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