Эпоха Шаймиева: как «Шевроле Блейзер» приехал в Татарстан

В начале декабря 1995 года в Москве в присутствии премьер-министра России Виктора Черномырдина и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева состоялось подписание генерального соглашения о создании совместного предприятия «Елабужского автозавода» и «Дженерал моторс корпорейшн» – «ЕлАЗ – ДМК» по производству американских внедорожников «Шевроле Блейзер». Свидетелем тех событий стал фотограф первого президента Михаил Козловский, чьи уникальные снимки публикует сегодня Интернет-газета «Реальное время».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии