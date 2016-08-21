Эпоха Шаймиева: как «Шевроле Блейзер» приехал в Татарстан

07:00, 21.08.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 21 13
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В начале декабря 1995 года в Москве в присутствии премьер-министра России Виктора Черномырдина и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева состоялось подписание генерального соглашения о создании совместного предприятия «Елабужского автозавода» и «Дженерал моторс корпорейшн» – «ЕлАЗ – ДМК» по производству американских внедорожников «Шевроле Блейзер». Свидетелем тех событий стал фотограф первого президента Михаил Козловский, чьи уникальные снимки публикует сегодня Интернет-газета «Реальное время».

комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 21 авг
    Эх помню эти машинки, интересное время было.
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  • Анонимно 21 авг
    В своё время я хотел купить Шевроле блейзер, у друзей были, прям с ума сходили.
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  • Анонимно 21 авг
    Какие ретро фото, сразу вспоминаешь то время) школоте не понять.
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  • Анонимно 21 авг
    помню все главы районов РТ ездили на них в добровольно-принудительном порядке
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    Анонимно 21 авг
    Неплохо же, в 95-м ездить на блейзере в принудительном порядке
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  • Анонимно 21 авг
    Зарипов не изменился
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  • Анонимно 21 авг
    Такая настольгия накатывает, делайте ещё
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  • Анонимно 21 авг
    Ещё фоток пожалуйста!
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  • Анонимно 21 авг
    Времена моей молодости...
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  • Анонимно 21 авг
    на фото борис немцов виден
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  • Анонимно 21 авг
    тогда было раздолье бери что хочешь,воруй,приватизируй, щас толка нет быть чиновником
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  • Анонимно 21 авг
    Шевроле было президентской машиной?)
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    Анонимно 21 авг
    тогда денег было много,законов регулирующих расходов не было,у призидентов республик было по несколько машин...
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