Эпоха Шаймиева: как вице-премьера Клебанова покорил казанский Ту-214

В январе 2000 года вице-премьер России Илья Клебанов и президент Татарстана Минтимер Шаймиев побывали в производственных цехах КАПО им.Горбунова, где встречались с коллективом завода. Гость высоко оценил самолет «Ту-214», производимый в Казани. По его мнению, этот лайнер на тот момент являлся самым конкурентоспособным и необходимым для российских авиакомпаний. Свидетелем тех событий был фотограф первого президента Татарстана Михаил Козловский, чьи эксклюзивные кадры с разрешения автора публикует «Реальное время».
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