Эпоха Шаймиева: как вице-премьера Клебанова покорил казанский Ту-214

07:00, 14.08.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 17 11
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В январе 2000 года вице-премьер России Илья Клебанов и президент Татарстана Минтимер Шаймиев побывали в производственных цехах КАПО им.Горбунова, где встречались с коллективом завода. Гость высоко оценил самолет «Ту-214», производимый в Казани. По его мнению, этот лайнер на тот момент являлся самым конкурентоспособным и необходимым для российских авиакомпаний. Свидетелем тех событий был фотограф первого президента Татарстана Михаил Козловский, чьи эксклюзивные кадры с разрешения автора публикует «Реальное время».

комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 14 авг
    Ту214 отличная машина, он многие сердца покорил
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  • Анонимно 14 авг
    этот лайнер и сейчас весьма достойно выглядит на фоне других моделей
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  • Анонимно 14 авг
    Клебанов конкретно в КАПО приезжал? или это была часть программы
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    Анонимно 14 авг
    На кмпо был тоже
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    Анонимно 14 авг
    Если я ничего не путаю
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  • Анонимно 14 авг
    время моды на клетчатые шарфы и шапки-ушанки)
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  • Анонимно 14 авг
    Козловскому можно музей делать
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  • Анонимно 14 авг
    Почему фото черно-белые?
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    Анонимно 14 авг
    Надо было раскрасить?
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  • Анонимно 14 авг
    Это же не ту вроде?
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  • Анонимно 14 авг
    На многих фото как раз бывший директор кмпо Павлов
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