​Палаточный городок в железобетонном лесу: дольщики ЖК «Молодежный» вышли на стройплощадку с детьми, домашней утварью и гневными плакатами

Сегодня дольщики 5-го дома ЖК «Молодежный» (застройщик - «ФОН») собрались на стройплощадке комплекса. Вместо жилья, за которое люди заплатили, там только лес вбитых свай. В этом железобетонном лесу дольщики разбили палаточный лагерь.
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