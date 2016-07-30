​Палаточный городок в железобетонном лесу: дольщики ЖК «Молодежный» вышли на стройплощадку с детьми, домашней утварью и гневными плакатами

12:09, 30.07.2016 Сюжет: Крушение "ФОНа" 20 46
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня дольщики 5-го дома ЖК «Молодежный» (застройщик - «ФОН») собрались на стройплощадке комплекса. Вместо жилья, за которое люди заплатили, там только лес вбитых свай. В этом железобетонном лесу дольщики разбили палаточный лагерь.

комментарии 46

комментарии

  • Анонимно 30 июля
    Жесть! Бедные люди!
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    Анонимно 31 июля
    Власти Татарстана не компетентны в реализации законов РФ и защите прав своих граждан !!!
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  • Анонимно 30 июля
    да уж :((
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  • Анонимно 30 июля
    терпения и сил!
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  • Анонимно 30 июля
    Довели людей...
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  • Анонимно 30 июля
    Как можно людей так мучить??? Власть есть в этом городе??? Я в шоке!!!
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    Анонимно 30 июля
    власть у нас любит только ленточки перерезать.
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  • Анонимно 30 июля
    Реалии строительной махинации. Людей жалко...
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  • Анонимно 30 июля
    А что именно случилось? Если застройщик обанкротился то ничего не попишешь...
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    Анонимно 30 июля
    нет, не обанкротился. живет и здравствует застройщик.
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    Анонимно 30 июля
    молодежный использовал идею мчс-ников. у них такая же акция прошла зимой. но все равно молодежный - молодцы. что собрались, организовались. удачи вам!
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  • Анонимно 30 июля
    Желаю вам благополучного решения проблемы! Молодцы ребята!
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  • Анонимно 30 июля
    Ситуация в жк молодежном со слов дольщиков указывает на беззубие властей! Любой западный человек посмотрев на эту ситуацию долго не мог бы понять, что это за страна, когда от одного лица страдает столько людей! Козе понятно, что на такие наглые действия застройщика невозможны без покровительства властей! Никто не удивится если Ливаду с Ахметзяновой выдвинут кандидатами в депутаты, хотя они должны находиться совсем в ином месте.
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    Анонимно 30 июля
    Это как Миниханов сказал , застройщики не бедные люди. Перед выборами обещают решить проблему, а на действии ничего. Нужна ли нам такая власть???
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  • Анонимно 30 июля
    К этим гневным плакатам хочется выразить более гневное и прямолинейное высказывание в адрес ответственных лиц со стороны властей по жилищной политике, но как сказал министр иностранных дел Лавров "не хочется выражаться бранными словами". Беззаконие процветает.
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  • Анонимно 30 июля
    Оказывается, в Казани «корень зла» наших проблем — не только недобросовестные застройщики, но и система, которая выращивает, оберегает и поддерживает этих застройщиков.
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  • Анонимно 30 июля
    Власти не должны оставаться в стороне, это с их попустительства творится такое беззаконие и произвол. Дольщики- добросовестные законопослушные граждане, власти просто обязаны решить данную проблему, вариантов решения много. Думаю не стоит дожидаться, когда у людей закончатся слова.
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  • Анонимно 30 июля
    Большое спасибо газете "Реальному времени" и лично корреспонденту Гуландам Зариповой за честное и оперативное освещение проблемы ЖК Молодежный
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  • Анонимно 30 июля
    Да, от власти толку ноль. Свои возражения надо на выборах выражать. Голосуем за кого угодно, только не за Едро. Может тогда думать и делать что-то начнут.
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    Анонимно 31 июля
    А за кого вы предлагаете голосовать то? За клоунов "системной" оппозиции в виде КПРФ, ЛДПР или СР? Это те же яйца, только сбоку. Филиалы одной партии ЕР. А она, в свою очередь - полный клон КПСС, только с филиалами. Главы этих партий ходят в администрацию президента и получают указания. Так за кого голосовать то? Только если за несистемную оппозицию.
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  • Анонимно 30 июля
    Реальному времени респект!!! Остальные СМИ делают вид что ничего не происходит! Гуландам спасибо Вам большое!
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  • Анонимно 30 июля
    Недавно арестовпли Хафизова , Леонтьеву и мамлеева , лиц причастных к мошенничеству с квартирами ГК ФОН, браво МВД , так держать, следующие Ливада и Ахметзянова, все арестованные очень близкие друзья руководителей ФОН Казань .
    Ответить
    Анонимно 31 июля
    Есть статья по этому поводу, нам по переуступки Леонтьева продала квартиру с заниженной стоимостью. Наверно надо тоже заявление написать.
    Ответить
    Анонимно 31 июля
    Это прада?
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    Анонимно 31 июля
    Мамлеев это не Ильдар???
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  • Анонимно 30 июля
    Да,если бы не поддержка чиновников,давно посадили бы!Здесь не сотня,не тысяча,миллионы!
    Ответить
  • Анонимно 30 июля
    Ребятам реального времени огромное спасибо!!! А правительство не
    Ответить
  • Анонимно 30 июля
    Большое спасибо Гуландам и Олегу!
    Ответить
  • Анонимно 30 июля
    Реальному времени огромное спасибо!!! Власть никак не занимается объектом, но утверждает , что все под контролем.... У объекта который находится " под контролем властей" развалился даже забор. А власти утверждают, что они посещают объекты. Видимо после продажи паруса( часть средств должно было пойти на 5 дом ЖК молодёжный ) Зиганшину, власти подостыли к проблеме. Стыд и позор.
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    Анонимно 31 июля
    Парус ушел за бесценок! Собаки лают караван идет
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  • Анонимно 30 июля
    Хоть голосуй не голосуй за ед.ро. Все равно решающий голос за Москвой от нас толку 0, вон к выборам Тверскую отремонтировали за 123 млр. Руб.
    Ответить
    Анонимно 06 авг
    миллиарда? это вам на каком форуме написали?)))
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  • Анонимно 30 июля
    Надеюсь, на нашу проблему обратят внимание власти! К сожалению, не смогла сегодня присутствовать, но душой с вами, надеюсь, что в скором будущем соседи!
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  • Анонимно 31 июля
    Насчёт посредников правда откуда информация
    Ответить
  • Анонимно 31 июля
    Дольщики ЖК МЧС устраивали то же самое зимой!!
    Ответить
    Анонимно 31 июля
    Ну не совсем тоже самое. И вправду и что?
    Ответить
  • Анонимно 31 июля
    И что?
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  • Анонимно 01 авг
    ужасно видеть мучения людей при их правоте больше чем чуровские 146%, дольщики и по совместительству граждане россии на еврейские ярлыки уже похоже с желтой звездой как во времена власти фашистов в германии пред сожжением при холокосте.
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  • Анонимно 01 авг
    Дольщики! Зачем вы покупали свайное поле?
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  • Анонимно 01 авг
    МОЛОДЦЫ! У нас в МЧС такие акции то же были, и то что вышли это говорит о том, что вы идете по правильной дороге). Еще одно остается,перекрыть дорогу у кабмина и тогда вам никто не скажет,что вы сидите на диванах). С уважением, дольщик МЧС... у которого вместо дома и того меньше свай,что на вашем доме)
    Ответить
    Анонимно 01 авг
    Кабмин при чем? Это ГОРОД называется КАЗАНЬ. В ГОРОДЕ есть все нужные и ненужные специалисты-чиновники. Конкретные фамилии отвечающих за это дело были названы - назначены. Если не делают - их должны убрать и поменять на тех что могут делать. Незаменимых нет. Нравственные страдания переходят в физические - если слуги народа - не слуги - их надо убирать с этой работы. Народ уже в палатках и в безнадежности. Зовите прессу - это как СУ-155 в Москве - почерк тот же, только там Собянин и Хуснуллин ответственно работают с людьми... Чем отличается сотрудник мерии Казани от сотрудника мерии Москвы? Служба для людей разная?
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  • Анонимно 01 авг
    Да, к слову говоря, пора всем уже понять, что если власть и выполнит свои обещания помочь дольщикам, то поможет не всем, а именно тем у кого дома на высокой степени готовности, те же, у кого сваи, то их ждет неминуемая доплата, я это пятой точкой чувствую. Поэтому, чтобы мы не делали, и МЧС, и Симфония и Молодежка, все впустую, необходимо выходить на несанкционку, всем комплексам разом и федеральное СМИ, как крайний случай голодовка у кабмина, это как крайний случай.
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  • Анонимно 01 авг
    Пока до царя не дойдем, ничего не сдвинется. Только к Путину и только открытыми письмами. А кулуарно столько писали, все сюда же и возвращается. Местные ханы все замалчивают, прямо не республика , а рай на земле. Такого даже в советские времена не было, хотя и тогда траву зеленой краской красили перед начальством. Надо делегацию посылать в Москву от всех комплексов, и освещать такой поход в прессе
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    Анонимно 01 авг
    Республика давно среагировала - дальше компетенции городской администрации.
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    Анонимно 02 авг
    Всеми комплексами не получится, из за земли 17 га между ними пробежала кошка, что было вполне ожидаемо. Власть нас берет измором, Симфония согласилась на доплаты, Молодежка туда же, очередь за МЧС?
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  • Анонимно 04 авг
    Вот это проблемы перед выборами, вот это да!!!!!!!
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