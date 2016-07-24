Эпоха Шаймиева: два патриарших визита в Казань

07:00, 24.07.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 20 7
1997 г. 1997 г. 1997 г. 22 ноября 2000 г., Москва 22 ноября 2000 г., Москва 22 ноября 2000 г., Москва 22 ноября 2000 г., Москва 22 ноября 2000 г., Москва 22 ноября 2000 г., Москва 20—21 июля 2005 г. 20—21 июля 2005 г. 20—21 июля 2005 г. 20—21 июля 2005 г. 20—21 июля 2005 г. 20—21 июля 2005 г. 20—21 июля 2005 г. 20—21 июля 2005 г. 20—21 июля 2005 г. 20—21 июля 2005 г. 20—21 июля 2005 г.
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  • 1997 г.
    Михаил Козловский
  • 1997 г.
    Михаил Козловский
  • 1997 г.
    Михаил Козловский
  • 22 ноября 2000 г., Москва
    Михаил Козловский
  • 22 ноября 2000 г., Москва
    Михаил Козловский
  • 22 ноября 2000 г., Москва
    Михаил Козловский
  • 22 ноября 2000 г., Москва
    Михаил Козловский
  • 22 ноября 2000 г., Москва
    Михаил Козловский
  • 22 ноября 2000 г., Москва
    Михаил Козловский
  • 20—21 июля 2005 г.
    Михаил Козловский
  • 20—21 июля 2005 г.
    Михаил Козловский
  • 20—21 июля 2005 г.
    Михаил Козловский
  • 20—21 июля 2005 г.
    Михаил Козловский
  • 20—21 июля 2005 г.
    Михаил Козловский
  • 20—21 июля 2005 г.
    Михаил Козловский
  • 20—21 июля 2005 г.
    Михаил Козловский
  • 20—21 июля 2005 г.
    Михаил Козловский
  • 20—21 июля 2005 г.
    Михаил Козловский
  • 20—21 июля 2005 г.
    Михаил Козловский
  • 20—21 июля 2005 г.
    Михаил Козловский

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II побывал в Казани дважды: 31 августа—2 сентября 1997 года и 20—21 июля 2005 года. В 1997 году патриарх посетил только что переданный Русской православной церкви Свято-Успенский мужской монастырь в Свияжске, осмотрел восстановленный Раифский Богородицкий мужской монастырь и недавно открывшуюся Казанскую духовную семинарию, а также совершил богослужения в нескольких храмах города.

22 ноября 2000 года в Москве состоялась встреча президента РТ Минтимера Шаймиева с Алексием II, во время которой обсуждался вопрос возвращения в столицу Татарстана иконы Казанской Божией Матери. А в июле 2005 года Алексий II приехал накануне юбилея Казани с великим даром – чудотворной Казанской иконой Богоматери.

Уникальные снимки тех событий предоставил редакции интернет-газеты "Реальное время" известный фотограф Михаил Козловский.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 24 июля
    скучаю по Алексию
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    Анонимно 24 июля
    Почему? Кирилл тоже хороший
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  • Анонимно 24 июля
    новый патриарх чаще будет теперь приезжать к нам
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  • Анонимно 24 июля
    Внличественный такой
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  • Анонимно 24 июля
    в Раифе хорошо...
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  • Анонимно 24 июля
    как же круто, что у нас православие и ислаи дружат, уважают друг друга
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  • Анонимно 24 июля
    Замечательная подборка фотографий! Их надо бы на какую-нибудь выставку отправить.
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