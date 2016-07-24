Эпоха Шаймиева: два патриарших визита в Казань

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II побывал в Казани дважды: 31 августа—2 сентября 1997 года и 20—21 июля 2005 года. В 1997 году патриарх посетил только что переданный Русской православной церкви Свято-Успенский мужской монастырь в Свияжске, осмотрел восстановленный Раифский Богородицкий мужской монастырь и недавно открывшуюся Казанскую духовную семинарию, а также совершил богослужения в нескольких храмах города.
22 ноября 2000 года в Москве состоялась встреча президента РТ Минтимера Шаймиева с Алексием II, во время которой обсуждался вопрос возвращения в столицу Татарстана иконы Казанской Божией Матери. А в июле 2005 года Алексий II приехал накануне юбилея Казани с великим даром – чудотворной Казанской иконой Богоматери.
Уникальные снимки тех событий предоставил редакции интернет-газеты "Реальное время" известный фотограф Михаил Козловский.
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