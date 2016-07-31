Эпоха Шаймиева: 60-летие завода «Элекон», зарплата 1100 в месяц и усатый Николай Колесов

В августе 1999 года 60 лет со дня основания праздновал казанский завод «Элекон», едва поставленный на ноги после глубокого кризиса. Поздравить заводчан с юбилеем предприятия приехал лично президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Когда команда во главе с Николаем Колесовым пришла на «Элекон», долги завода составляли 18 млрд неденоминированных рублей. Однако к моменту юбилея средняя зарплата на «Элеконе» была 1100 рублей в месяц, а само предприятие активно увеличивало персонал – буквально за пару месяцев 1999 года было принято на работу 600 (!) человек. Уникальные кадры визита Шаймиева на завод «Реальному времени» предоставил свидетель тех событий фотограф Михаил Козловский.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии