Эпоха Шаймиева: 60-летие завода «Элекон», зарплата 1100 в месяц и усатый Николай Колесов

07:00, 31.07.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 19 7
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В августе 1999 года 60 лет со дня основания праздновал казанский завод «Элекон», едва поставленный на ноги после глубокого кризиса. Поздравить заводчан с юбилеем предприятия приехал лично президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Когда команда во главе с Николаем Колесовым пришла на «Элекон», долги завода составляли 18 млрд неденоминированных рублей. Однако к моменту юбилея средняя зарплата на «Элеконе» была 1100 рублей в месяц, а само предприятие активно увеличивало персонал – буквально за пару месяцев 1999 года было принято на работу 600 (!) человек. Уникальные кадры визита Шаймиева на завод «Реальному времени» предоставил свидетель тех событий фотограф Михаил Козловский.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 31 июля
    Раньше усы в моде были)
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  • Анонимно 31 июля
    у Колесова такой прикид модный, по тем временам вообще шик
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  • Анонимно 31 июля
    1100 в месяц! не шутки!
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  • Анонимно 31 июля
    дети Колесова так на него похожи
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  • Анонимно 31 июля
    за счет чего удалось в такие краткие сроки поставить казалось бы безнадежный завод ан ноги?
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  • Анонимно 31 июля
    Когогин тоже усач тут )))
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  • Анонимно 31 июля
    я как будто там побывал)
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