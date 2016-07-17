«Эпоха Шаймиева»: как делегация Татарстана посещала Финляндию в 1999 году

07:00, 17.07.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 9 6
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В октябре 1999 года делегация Татарстана во главе с президентом Минтимером Шаймиевым прибыла в Хельсинки, где в течение нескольких дней прошло множество важных для республики встреч. В один из дней делегация посетила парламент Финляндской Республики, где встретилась с его спикером Рийттой Уосукайнен. Событие запечатлел известный фотограф Михаил Козловский, чьи уникальные снимки публикует интернет-газета «Реальное время».

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 17 июля
    а церкви тут причем?
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  • Анонимно 17 июля
    Какие величественные храмы!
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  • Анонимно 17 июля
    Красивые интерьеры
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  • Анонимно 17 июля
    Козловский верующий?
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  • Анонимно 17 июля
    классные фотографии, эксклюзив)
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  • Анонимно 17 июля
    совсем другая жизнь была)) эх))
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