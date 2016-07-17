«Эпоха Шаймиева»: как делегация Татарстана посещала Финляндию в 1999 году

В октябре 1999 года делегация Татарстана во главе с президентом Минтимером Шаймиевым прибыла в Хельсинки, где в течение нескольких дней прошло множество важных для республики встреч. В один из дней делегация посетила парламент Финляндской Республики, где встретилась с его спикером Рийттой Уосукайнен. Событие запечатлел известный фотограф Михаил Козловский, чьи уникальные снимки публикует интернет-газета «Реальное время».