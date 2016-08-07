Эпоха Шаймиева: выставка к 100-летию выдающегося казанца Кондрата Максимова

В этом году исполняется 35 лет со дня смерти выдающегося художника-пейзажиста Кондрата Максимова, который долгие годы жил и творил в Казани. В 1994 году в столице РТ праздновали 100-летие Максимова, в честь которого музей изобразительного искусства открыл тематическую выставку художника, пригласив на нее в том числе и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Свидетелем тех событий был известный фотограф Михаил Козловский, предоставивший свои уникальные кадры эксклюзивно «Реальному времени».