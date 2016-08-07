Эпоха Шаймиева: выставка к 100-летию выдающегося казанца Кондрата Максимова

07:00, 07.08.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 13 9
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В этом году исполняется 35 лет со дня смерти выдающегося художника-пейзажиста Кондрата Максимова, который долгие годы жил и творил в Казани. В 1994 году в столице РТ праздновали 100-летие Максимова, в честь которого музей изобразительного искусства открыл тематическую выставку художника, пригласив на нее в том числе и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Свидетелем тех событий был известный фотограф Михаил Козловский, предоставивший свои уникальные кадры эксклюзивно «Реальному времени».

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 07 авг
    Я тоже присутствовал на этой выставке, приятно вспомнить, глядя на фото!
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  • Анонимно 07 авг
    Помню эти модные когда-то и такие смешные сейчас свитера))
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  • Анонимно 07 авг
    рамки-то какие у картин
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  • Анонимно 07 авг
    У нас будет что-то, посвященное этой дате? Мероприятие какое-то или выставка
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  • Анонимно 07 авг
    Кондрат - это его настоящее имя?
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  • Анонимно 07 авг
    история в картинках, здорово
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  • Анонимно 07 авг
    Замечательный проект, надо больше исторических фото публиковать!
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  • Анонимно 07 авг
    Такой молодой Шаймиев
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  • Анонимно 08 авг
    Не только Шаймиев, легендарный, высокообразованный, потрясающий министр культуры Таишев. НЕ ТО ЧТО НЫНЕШНЕЕ АУЛЬНОЕ ПЛЕМЯ. Какие были мощные личности.
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