Эпоха Шаймиева: открытие реабилитационного центра «Солнечный»

07:00, 10.07.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 9 8
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В канун нового 1994 года первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и мэр Казани Камиль Исхаков открыли Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» на улице Зорге. Центр создан по инициативе Ассоциации родителей детей-инвалидов г. Казани при непосредственной поддержке властей. За годы работы Центр стал известен за пределами Татарстана, здесь побывали президент России Борис Ельцин, вице-премьер Валентина Матвиенко, комиссар Совета Европы по правам человека Альваро Хиль-Роблес и председатель Комиссии по правам человека при президенте РФ Элла Памфилова. Уникальные кадры с открытия Центра интернет-газете «Реальное время» предоставил известный фотограф Михаил Козловский.

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 10 июля
    деток жалко
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  • Анонимно 10 июля
    фоток мало, зато какие!
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  • Анонимно 10 июля
    Люблю смотреть старые добрые кадры
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  • Анонимно 10 июля
    Благое дело
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  • Анонимно 10 июля
    осенью мой голос только коммунистам
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  • Анонимно 10 июля
    Целая эпоха в этих фото, спасибо
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  • Анонимно 10 июля
    почему-то на слух ложится песня А.Пахмутовой/Н.Добронравова: "Как молоды мы были..." https://music.yandex.ru/album/1671187/track/15301877
    с ув., Дамир
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  • Анонимно 11 июля
    22 года прошло...
    А как буд-то было вчера...
    Спасибо М.Ш.Шарипову - многих спас.
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