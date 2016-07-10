Эпоха Шаймиева: открытие реабилитационного центра «Солнечный»

В канун нового 1994 года первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и мэр Казани Камиль Исхаков открыли Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» на улице Зорге. Центр создан по инициативе Ассоциации родителей детей-инвалидов г. Казани при непосредственной поддержке властей. За годы работы Центр стал известен за пределами Татарстана, здесь побывали президент России Борис Ельцин, вице-премьер Валентина Матвиенко, комиссар Совета Европы по правам человека Альваро Хиль-Роблес и председатель Комиссии по правам человека при президенте РФ Элла Памфилова. Уникальные кадры с открытия Центра интернет-газете «Реальное время» предоставил известный фотограф Михаил Козловский.
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комментарии
с ув., Дамир
А как буд-то было вчера...
Спасибо М.Ш.Шарипову - многих спас.