Эпоха Шаймиева: как делегация Татарстана посещала Женеву в 1995 году

В январе 1995 года большая делегация Татарстана во главе с президентом Минтимером Шаймиевым прибыла в Женеву, где в течение нескольких дней прошло множество важных встреч, в том числе с чиновниками, дипломатами и представителями деловых кругов. В составе делегации был известный фотограф Михаил Козловский, который предоставил уникальные снимки тех событий редакции интернет-газеты "Реальное время".