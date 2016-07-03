Эпоха Шаймиева: как делегация Татарстана посещала Женеву в 1995 году

07:00, 03.07.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 9 5
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В январе 1995 года большая делегация Татарстана во главе с президентом Минтимером Шаймиевым прибыла в Женеву, где в течение нескольких дней прошло множество важных встреч, в том числе с чиновниками, дипломатами и представителями деловых кругов. В составе делегации был известный фотограф Михаил Козловский, который предоставил уникальные снимки тех событий редакции интернет-газеты "Реальное время".

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 03 июля
    Люблю такие плащи)
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  • Анонимно 03 июля
    сразу по обстановке, внешнему виду прнятно, что ретро. даже по цвету
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  • Анонимно 03 июля
    Какие залы роскошные
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    Анонимно 03 июля
    мне тоже стиль нравится такой)
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  • Анонимно 03 июля
    вот поэтому я тоже очень хочу стать фотографом! чтобы потом мои снимки напоминали людям о былом, здорово же окунуться в историю!
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