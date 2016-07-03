Эпоха Шаймиева: как делегация Татарстана посещала Женеву в 1995 году

В январе 1995 года большая делегация Татарстана во главе с президентом Минтимером Шаймиевым прибыла в Женеву, где в течение нескольких дней прошло множество важных встреч, в том числе с чиновниками, дипломатами и представителями деловых кругов. В составе делегации был известный фотограф Михаил Козловский, который предоставил уникальные снимки тех событий редакции интернет-газеты "Реальное время".
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