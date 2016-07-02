«Бороться предстоит за каждый голос»: татарстанские единороссы готовятся к выборам

XXV конференция Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» состоялась сегодня в казанском КРК «Корстон». На конференцию собрались более 300 делегатов от всех 45 местных отделений партии власти. В ее работе принимают участие президент РТ Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Ильдар Халиков, члены правительства республики, представители «Молодой гвардии «Единой России», а также сторонники партии и члены общественных организаций.
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