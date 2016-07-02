«Бороться предстоит за каждый голос»: татарстанские единороссы готовятся к выборам

15:43, 02.07.2016 Сюжет: Выборы в Госдуму РФ 49
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

XXV конференция Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» состоялась сегодня в казанском КРК «Корстон». На конференцию собрались более 300 делегатов от всех 45 местных отделений партии власти. В ее работе принимают участие президент РТ Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Ильдар Халиков, члены правительства республики, представители «Молодой гвардии «Единой России», а также сторонники партии и члены общественных организаций.

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