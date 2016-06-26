Эпоха Шаймиева: хлеб-соль от нефтяников, урок от президента и закаленные дети Альметьевска 90-х

07:00, 26.06.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 17 11
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В феврале 1996 года Минтимер Шаймиев и Фарид Мухаметшин посетили Альметьевск, где в ходе районной сессии Альметьевского Cовета народных депутатов глава республики заявил, что нефтяная и нефтехимическая промышленность — это основа экономической модели Татарстана. В той поездке, в которой помимо депутатов первый президент республики встречался с жителями нефтяной столицы РТ, посещал продуктовый магазин и школу, главу Татарстана сопровождал фотограф Михаил Козловский, чьи уникальные снимки публикует сегодня «Реальное время».

комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 26 июня
    Михаил, спасибо за очередной теплый привет из прошлого)
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    Анонимно 26 июня
    Тоже вспомнил...
    Могло быть и гораздо хуже...
    Как в подмосковных областях...
    Спасибо М.Ш.Шаймиеву за "мягкое вхождение" в рынок.
    Ельцин с Гайдаром испытали на остальных россиянах "шоковую терапию".
    Многие не вынесли такой "терапии"...
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    Анонимно 26 июня
    Кстати, эта традиция сохранилась и по сей день (испытывать шоковую терапию)
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    Анонимно 26 июня
    Не надо только легенды на ровном месте создавать. Не было никакого "мягкого вхождения", было "шоковое": резкий рост цен, спад промышленности (КАМАЗ не работал, авиастроение в Казани и т.д.), не было денег на выплату пенсий - платили денежными суррогатами "купонами", которые была проблема "отоварить". И все это на фоне мощной пропаганды: как хорошо живется в процветающем Татарстане не то, что в нищей России.
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    Анонимно 26 июня
    Это смотря какой национальности ты был...
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    Анонимно 26 июня
    В РТ в 1990-х годах бюджетникам и пенсионерам платили каждый месяц, пусть и маленькую зарплату или пенсию, но каждый месяц.
    А в подмосковных областях в это время учительницы и пенсионеры падали в голодный обморок - зарплаты и пенсии задерживали по 3-6 месяцев...

    Короткая у Вас память, "господа"...
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    Анонимно 27 июня
    Не обращай внимания, это оно под названием ПанАлекс, который везде воняет и пишет ересь передергивая факты с ног на голову.

    Своего рода местная Псаки из гос.депа. помните такую?
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  • Анонимно 26 июня
    детки смешные)
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  • Анонимно 26 июня
    вот раньше какой суровый зож был, дети обливались ледяной водой и иммунитет у всех в полном порядке был!
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  • Анонимно 26 июня
    Хлебец магазинный поди не такой как каравай на вкус
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  • Анонимно 26 июня
    В верхней одежде ходили по школам и детским садикам. Не было культуры и не будет.
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