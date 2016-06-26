Эпоха Шаймиева: хлеб-соль от нефтяников, урок от президента и закаленные дети Альметьевска 90-х

В феврале 1996 года Минтимер Шаймиев и Фарид Мухаметшин посетили Альметьевск, где в ходе районной сессии Альметьевского Cовета народных депутатов глава республики заявил, что нефтяная и нефтехимическая промышленность — это основа экономической модели Татарстана. В той поездке, в которой помимо депутатов первый президент республики встречался с жителями нефтяной столицы РТ, посещал продуктовый магазин и школу, главу Татарстана сопровождал фотограф Михаил Козловский, чьи уникальные снимки публикует сегодня «Реальное время».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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комментарии
Могло быть и гораздо хуже...
Как в подмосковных областях...
Спасибо М.Ш.Шаймиеву за "мягкое вхождение" в рынок.
Ельцин с Гайдаром испытали на остальных россиянах "шоковую терапию".
Многие не вынесли такой "терапии"...
А в подмосковных областях в это время учительницы и пенсионеры падали в голодный обморок - зарплаты и пенсии задерживали по 3-6 месяцев...
Короткая у Вас память, "господа"...
Своего рода местная Псаки из гос.депа. помните такую?