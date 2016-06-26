Эпоха Шаймиева: хлеб-соль от нефтяников, урок от президента и закаленные дети Альметьевска 90-х

В феврале 1996 года Минтимер Шаймиев и Фарид Мухаметшин посетили Альметьевск, где в ходе районной сессии Альметьевского Cовета народных депутатов глава республики заявил, что нефтяная и нефтехимическая промышленность — это основа экономической модели Татарстана. В той поездке, в которой помимо депутатов первый президент республики встречался с жителями нефтяной столицы РТ, посещал продуктовый магазин и школу, главу Татарстана сопровождал фотограф Михаил Козловский, чьи уникальные снимки публикует сегодня «Реальное время».