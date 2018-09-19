IoT WORLD SUMMIT RUSSIA – это единственное мероприятие, объединяющее множество мировых кейсов по IoT, предоставляющее обзоры последних трендов и пути развития индустрии в сегменте «интернета вещей» и «умных технологий».
Каждый участник найдет интересные для себя потоки по применению технологий в ключевых сферах экономики, что поможет усовершенствовать свое производство и стать лидером в своей отрасли.
Основные темы:
Опыт ведущих спикеров 2017
Самый лучший способ освоить новейшие технологии – лично пообщаться с ведущими экспертами, разработавшими и успешно внедрившими эти решения. На мероприятии будут представлены лучшие кейсы от отечественных и мировых лидеров IoT-сообщества. Спикеры поделятся секретами успеха и расскажут, как «умные технологии» определили их будущее и могут изменить Ваш бизнес в лучшую сторону.
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