IT-конференция ULCAMP-2018

27-29 июля состоится главное событие лета для каждого уважающего себя айтишника – самая пляжная IT-конференция ULCAMP-2018. Пропустите – будете жалеть до следующего года, точно говорим.



Это, наверное, самая необычная конференция из всех, где вы бывали. Начнём с того, что главная сцена находится на пляже. Видели когда-нибудь такое? То-то же.



Выступления топовых российских и зарубежных спикеров, живая музыка, спортивные соревнования и вкусная еда – идеальный вариант, чтобы интересно и с пользой провести выходные. Хоть на свежем воздухе побываете, а то знаем мы вас.



В этом году мы приготовили много нового. Во-первых, сцены теперь две: главная — для докладов на общие темы, малая — для лекций о digital, маркетинге и e-commerce. Во-вторых, лекциями и баркемпами программа не ограничивается. Мы устроим пресс-конференцию, ночь факапов и дискуссию «За-против» на самые горячие темы. Ещё на ULCAMP-2018 будут мастер-классы. Хотите научиться готовить отменные бургеры или ориентироваться по звёздам — не пропустите.

Подробности по ссылке.