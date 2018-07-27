27-29 июля состоится главное событие лета для каждого уважающего себя айтишника – самая пляжная IT-конференция ULCAMP-2018. Пропустите – будете жалеть до следующего года, точно говорим.
Это, наверное, самая необычная конференция из всех, где вы бывали. Начнём с того, что главная сцена находится на пляже. Видели когда-нибудь такое? То-то же.
Выступления топовых российских и зарубежных спикеров, живая музыка, спортивные соревнования и вкусная еда – идеальный вариант, чтобы интересно и с пользой провести выходные. Хоть на свежем воздухе побываете, а то знаем мы вас.
В этом году мы приготовили много нового. Во-первых, сцены теперь две: главная — для докладов на общие темы, малая — для лекций о digital, маркетинге и e-commerce. Во-вторых, лекциями и баркемпами программа не ограничивается. Мы устроим пресс-конференцию, ночь факапов и дискуссию «За-против» на самые горячие темы. Ещё на ULCAMP-2018 будут мастер-классы. Хотите научиться готовить отменные бургеры или ориентироваться по звёздам — не пропустите.
Подробности по ссылке.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.