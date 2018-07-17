ЕВРАЗИЙСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ – деловая платформа международного уровня, проводимая для выработки практических мер для дальнейшего развития евразийской интеграции государств-участников ЕАЭС и расширения сотрудничества со странами-партнерами.
По мнению экспертов, с целью создания взаимовыгодных условий для всех государств-участников Евразийского Союза и их партнеров, договор об ЕАЭС требует тщательной калибровки с учетом интересов всех заинтересованных сторон.
Основная цель Бизнес-Форума – посредством активных дискуссий и открытого диалога между представителями реального сектора экономики, науки, государственных и общественных структур сформировать эффективную стратегию развития рынков стран-членов ЕАЭС, определить ориентиры развития интеграционных процессов на территории Евразийского Союза, взаимоотношений с государствами-партнерами с учетом лучшей международной практики.
Мероприятия, включенные в деловую программу Форума, охватывают ключевые аспекты союзной интеграции. Помимо пленарного заседания в рамках Форума запланирован ряд тематических сессий (проходят параллельно):
В ЕВРАЗИЙСКОМ БИЗНЕС-ФОРУМЕ примут участие представители правительств государств-участников ЕАЭС, институтов развития, представители компаний реального сектора экономики, эксперты, консультанты и аналитики рынков, бизнес-ассоциации, крупнейшие СМИ.
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