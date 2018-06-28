28 июня 2018

8-ой Саммит руководителей нефтегазовой отрасли России и стран СНГ

8-ой Саммит руководителей нефтегазовой отрасли России и стран СНГ

Стратегическое мероприятие, направленное на нефте- и газоперерабатывающую отрасль России, стран СНГ и Каспийского региона

Саммит руководителей зарекомендовал себя как отличная дискуссионная платформа для ведущих представителей нефтегазовой отрасли, международных и региональных правительственных органов, независимых экспертов и аналитиков, чья совместная работа может оказать влияние на будущее промышленности России, стран СНГ и мира в целом.

Саммит руководителей представит результаты анализа рынков отрасли, новейшие обзоры и самые последние прогнозы и сценарии развития промышленности, что поможет всем участникам рынка принять решения, основываясь на фактах, которые будут озвучены на конференции.

Ключевые темы:

  • Обзор отрасли: мировые рынки и тенденции в области нефтепереработки и нефтехимии
  • Региональные проекты по нефтепереработке и нефтехимии
  • Пути совершенствования бизнес-моделей через интеграцию нефтепереработки и нефтехимии
  • Обзор основных проектов в регионе по нефтепереработке, нефтехимии и переработке газа
  • Перспективы завершения реализуемых проектов в области нефтепереработки и нефтехимии
  • Подходы и варианты проектного финансирования
  • Основные задачи по внедрению проектов операционной эффективности и системы непрерывных улучшений
  • Стратегии при выполнении проектов: EPC, EPCM, традиционные методы
  • Новые экологические требования к судовому топливу. Проекты по увеличению глубины переработки и снижению выпуска мазута
  • Биотоплива – последние разработки, вызовы и возможности
  • Взгляд в будущее. Выбор стратегии: влияние электрификации на использование транспортных средства в различных регионах
  • Развитие рынка СПГ. Проекты по производству. Альтернативное использование СПГ в качестве судового и моторного топлив
  • Пути монетизации газа. Возможности для будущего развития
  • Импортозамещение в области технологий, оборудования и услуг. Возможности и вызовы
  • Промышленность 4.0 и цифровизация
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