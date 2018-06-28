28
июня 2018
8-ой Саммит руководителей нефтегазовой отрасли России и стран СНГ
Стратегическое мероприятие, направленное на нефте- и газоперерабатывающую отрасль России, стран СНГ и Каспийского региона
Саммит руководителей зарекомендовал себя как отличная дискуссионная платформа для ведущих представителей нефтегазовой отрасли, международных и региональных правительственных органов, независимых экспертов и аналитиков, чья совместная работа может оказать влияние на будущее промышленности России, стран СНГ и мира в целом.
Саммит руководителей представит результаты анализа рынков отрасли, новейшие обзоры и самые последние прогнозы и сценарии развития промышленности, что поможет всем участникам рынка принять решения, основываясь на фактах, которые будут озвучены на конференции.
Ключевые темы:
- Обзор отрасли: мировые рынки и тенденции в области нефтепереработки и нефтехимии
- Региональные проекты по нефтепереработке и нефтехимии
- Пути совершенствования бизнес-моделей через интеграцию нефтепереработки и нефтехимии
- Обзор основных проектов в регионе по нефтепереработке, нефтехимии и переработке газа
- Перспективы завершения реализуемых проектов в области нефтепереработки и нефтехимии
- Подходы и варианты проектного финансирования
- Основные задачи по внедрению проектов операционной эффективности и системы непрерывных улучшений
- Стратегии при выполнении проектов: EPC, EPCM, традиционные методы
- Новые экологические требования к судовому топливу. Проекты по увеличению глубины переработки и снижению выпуска мазута
- Биотоплива – последние разработки, вызовы и возможности
- Взгляд в будущее. Выбор стратегии: влияние электрификации на использование транспортных средства в различных регионах
- Развитие рынка СПГ. Проекты по производству. Альтернативное использование СПГ в качестве судового и моторного топлив
- Пути монетизации газа. Возможности для будущего развития
- Импортозамещение в области технологий, оборудования и услуг. Возможности и вызовы
- Промышленность 4.0 и цифровизация