8-ой Саммит руководителей нефтегазовой отрасли России и стран СНГ

Стратегическое мероприятие, направленное на нефте- и газоперерабатывающую отрасль России, стран СНГ и Каспийского региона

Саммит руководителей зарекомендовал себя как отличная дискуссионная платформа для ведущих представителей нефтегазовой отрасли, международных и региональных правительственных органов, независимых экспертов и аналитиков, чья совместная работа может оказать влияние на будущее промышленности России, стран СНГ и мира в целом.

Саммит руководителей представит результаты анализа рынков отрасли, новейшие обзоры и самые последние прогнозы и сценарии развития промышленности, что поможет всем участникам рынка принять решения, основываясь на фактах, которые будут озвучены на конференции.

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