27 июня 2018

Девелопмент-Риэлтинг-Дизайн 2018 - бизнес-форум

Девелопмент-Риэлтинг-Дизайн 2018 - бизнес-форум

27 июня 2018 года в Москве в легендарном здании-книжке на Новом Арбате-36

Бизнес-форум «Девелопмент-Риэлтинг-Дизайн» (DRD) соберет профессионалов в сфере недвижимости.

Топ-20 экспертов-практиков помогут эффективно объединить девелопмент, риэлтинг и дизайн для решения актуальных проблем этих направлений.

Получите вдохновляющие идеи и технологии для Вашего бизнеса!
По окончании Форума выдается Диплом участника.

Кому будет интересен форум?

  • Собственникам объектов коммерческой недвижимости
  • Специалистам в области управления, оценки и рекламы коммерческой недвижимости
  • Дизайнерам, архитекторам и строителям
  • Производителям и продавцам отделочных материалов и мебели
Подробности по ссылке.

Календарь

Все мероприятия