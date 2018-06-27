Девелопмент-Риэлтинг-Дизайн 2018 - бизнес-форум

27 июня 2018 года в Москве в легендарном здании-книжке на Новом Арбате-36
Бизнес-форум «Девелопмент-Риэлтинг-Дизайн» (DRD) соберет профессионалов в сфере недвижимости.
Топ-20 экспертов-практиков помогут эффективно объединить девелопмент, риэлтинг и дизайн для решения актуальных проблем этих направлений.
Получите вдохновляющие идеи и технологии для Вашего бизнеса!
По окончании Форума выдается Диплом участника.
Кому будет интересен форум?
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.