Специальный показ фильма «Дело Собчака»

15 июня в Казани пройдет специальный показ фильма с участием авторов картины – Веры Кричевской и Ксении Собчак. Показ пройдет в кинотеатре Алмаз Синема Порт, начало в 16.00.

ЦДК выпускает в кинотеатральный прокат фильм «Дело Собчака» режиссера Веры Кричевской, идея, интервью героев и соавторство сценария которого принадлежат Ксении Собчак. Это драматичная история политической судьбы доктора юридических наук Анатолия Собчака, ставшего первым мэром Санкт-Петербурга и соавтором Конституции Российской Федерации в 1993-м, пригласившим еще в 90-м году Владимира Путина к себе в команду. В июне 1996 года Анатолий Собчак проиграл выборы на пост губернатора Санкт-Петербурга своему заместителю Владимиру Яковлеву и, по сути, ушел из политики. История, скрытая за этим проигрышем, и рассказанная авторами впервые – отражение всего того, что происходило в российской политике, в Кремле, в этот момент – в канун президентских выборов 1996 года. Развернутая еще в конце 1995 года кампания против Собчака не была прекращена после поражения на выборах. В 1997 году Собчак с помощью своего бывшего заместителя Владимира Путина покидает Россию и становится первым политическим эмигрантом демократической России. Владимир Путин рассказывает о своем участии в операции по вывозу Анатолия Собчака во Францию и о многих других вещах, которые произносятся вслух впервые. Незадолго до президентских выборов 2000 года Собчак вернулся в Россию, но спустя несколько месяцев, в феврале 2000-го скоропостижно скончался.

Подробное расписание смотрите на сайте http://cdkino.ru/release/557107/

Трейлер:https://youtu.be/fQUBMvMe8zU