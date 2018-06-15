15 июня 2018

Международный Круглый стол «Инвестиционный потенциал переработки СХ продукции и сектора аквакультуры в РТ»

15 июня в малом конференц-зале Торгово-промышленной палаты состоится Международный Круглый Стол «Инвестиционный потенциал переработки СХ продукции и сектора аквакультуры в РТ» с участием представителей немецкой делегации, Земля Мекленбург-Передняя Померания, где работает представитель Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Надежда Хильгенфельдт.

В программе мероприятия, так же посещение Лаборатории аквакультуры в Казанском Государственном Энергоуниверситете.

О результатах Круглого стола будет представлена информация от Пресс-службы Ассоциации.

Участие в мероприятии только по регистрации в Ассоциации.

Программа

10.00-10.40

Посещение лаборатории аквакультуры в Энерго Университете

Шамсутдинов Эмиль Василович проректор КГЭУ.


11.00

Приветственное слово, знакомство.

Николаев А.С.- заместитель председателя ТПП РТ, Госп. Макс Рейнхард, бургомистр

г. Людвигслуст

11.10-11.20

Ситуационный обзор сектора аквакультуры в РТ

Сибгатуллин Жалил Жамилович, д.т.н. зам. дир.Управления аквакультуры Министрерства СХ и продовольствия РТ

11.20-11.45

Потенциал и применяемые технологии в сфере аквакультуры

Калайда Марина Львовна, зав. Кафедрой КГЭУ

11.45- 12.10

Современные технологии и перспективы развития аквакультуры в странах ЕЭС и/или Германии,

Др. Шайбе Вилли, директор АнлагенБауГМБХ.(уточнение)

12.10-12.35

Проведение 2 и 3 сторонних переговоров.

Участники Круглого стола

12.35-12.40

Перспективы и направления бизнес сотрудничества с партнерами г.Росток и земли Мекленбург передняя Померания.

Шайхудинов Р.А.- президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ

Пешеходная прогулка по направлению к Ресторану Алтын-Куль (ул. Марджани 8).

С 13.00 до 14.00 Деловой Обед от Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ.

Модератор –Шайхудинов Рафик Агзамович, Президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ

Участники: представители ТПП, Ассоциации, КГЭУ, предприниматели сферы аквакультуры.

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г. Казань, ул.Чуйкова, 2А тел. (843) 520-86-41, 8(903)342-17-32 http://aspredrt.ru

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