15 июня в малом конференц-зале Торгово-промышленной палаты состоится Международный Круглый Стол «Инвестиционный потенциал переработки СХ продукции и сектора аквакультуры в РТ» с участием представителей немецкой делегации, Земля Мекленбург-Передняя Померания, где работает представитель Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Надежда Хильгенфельдт.
В программе мероприятия, так же посещение Лаборатории аквакультуры в Казанском Государственном Энергоуниверситете.
О результатах Круглого стола будет представлена информация от Пресс-службы Ассоциации.
Участие в мероприятии только по регистрации в Ассоциации.
Программа
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10.00-10.40
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Посещение лаборатории аквакультуры в Энерго Университете
Шамсутдинов Эмиль Василович проректор КГЭУ.
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11.00
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Приветственное слово, знакомство.
Николаев А.С.- заместитель председателя ТПП РТ, Госп. Макс Рейнхард, бургомистр
г. Людвигслуст
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11.10-11.20
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Ситуационный обзор сектора аквакультуры в РТ
Сибгатуллин Жалил Жамилович, д.т.н. зам. дир.Управления аквакультуры Министрерства СХ и продовольствия РТ
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11.20-11.45
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Потенциал и применяемые технологии в сфере аквакультуры
Калайда Марина Львовна, зав. Кафедрой КГЭУ
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11.45- 12.10
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Современные технологии и перспективы развития аквакультуры в странах ЕЭС и/или Германии,
Др. Шайбе Вилли, директор АнлагенБауГМБХ.(уточнение)
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12.10-12.35
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Проведение 2 и 3 сторонних переговоров.
Участники Круглого стола
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12.35-12.40
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Перспективы и направления бизнес сотрудничества с партнерами г.Росток и земли Мекленбург передняя Померания.
Шайхудинов Р.А.- президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ
Пешеходная прогулка по направлению к Ресторану Алтын-Куль (ул. Марджани 8).
С 13.00 до 14.00 Деловой Обед от Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ.
Модератор –Шайхудинов Рафик Агзамович, Президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ
Участники: представители ТПП, Ассоциации, КГЭУ, предприниматели сферы аквакультуры.
г. Казань, ул.Чуйкова, 2А тел. (843) 520-86-41, 8(903)342-17-32 http://aspredrt.ru
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