Международный Круглый стол «Инвестиционный потенциал переработки СХ продукции и сектора аквакультуры в РТ»

15 июня в малом конференц-зале Торгово-промышленной палаты состоится Международный Круглый Стол «Инвестиционный потенциал переработки СХ продукции и сектора аквакультуры в РТ» с участием представителей немецкой делегации, Земля Мекленбург-Передняя Померания, где работает представитель Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Надежда Хильгенфельдт.

В программе мероприятия, так же посещение Лаборатории аквакультуры в Казанском Государственном Энергоуниверситете.

О результатах Круглого стола будет представлена информация от Пресс-службы Ассоциации.

Участие в мероприятии только по регистрации в Ассоциации.

Программа

10.00-10.40 Посещение лаборатории аквакультуры в Энерго Университете Шамсутдинов Эмиль Василович проректор КГЭУ.

11.00 Приветственное слово, знакомство. Николаев А.С.- заместитель председателя ТПП РТ, Госп. Макс Рейнхард, бургомистр г. Людвигслуст 11.10-11.20 Ситуационный обзор сектора аквакультуры в РТ Сибгатуллин Жалил Жамилович, д.т.н. зам. дир.Управления аквакультуры Министрерства СХ и продовольствия РТ 11.20-11.45 Потенциал и применяемые технологии в сфере аквакультуры Калайда Марина Львовна, зав. Кафедрой КГЭУ 11.45- 12.10 Современные технологии и перспективы развития аквакультуры в странах ЕЭС и/или Германии, Др. Шайбе Вилли, директор АнлагенБауГМБХ.(уточнение) 12.10-12.35 Проведение 2 и 3 сторонних переговоров. Участники Круглого стола 12.35-12.40 Перспективы и направления бизнес сотрудничества с партнерами г.Росток и земли Мекленбург передняя Померания. Шайхудинов Р.А.- президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Пешеходная прогулка по направлению к Ресторану Алтын-Куль (ул. Марджани 8). С 13.00 до 14.00 Деловой Обед от Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ.

Модератор –Шайхудинов Рафик Агзамович, Президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ

Участники: представители ТПП, Ассоциации, КГЭУ, предприниматели сферы аквакультуры.