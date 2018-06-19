Открытый управленческий семинар по бессознательному в управлении

Закрытые коммуникационные технологии покажут открыто в пространстве «Маяковский»
12, 19 и 26 июня (по вторникам) в Творческом пространстве «Маяковский» впервые в Казани пройдут Открытые управленческие семинары по бессознательному в управлении.
Приглашаются топ-менеджеры, которым хочется разобраться, как бессознательное влияет на операционную эффективность управления, менеджеры среднего звена, которые стремятся к карьерному росту, и все желающие, кто мечтает об открытии своего бизнеса.
В трехсерийной программе (95% которой практика) будут разобраны темы:
* Бессознательное в управлении (управленческие тупики) — 12 июня
* Подсознание в управлении (борьба за власть) — 19 июня
* Стереотипы и инстинкты в управлении (стандартные модели поведения) — 26 июня
Формат проведения — управленческие и «зеркальные» поединки в стиле «win-win» по авторской технологии Булата Тухватуллина «РУПОР». РУПОР – Ролевые Управленческие Поединки в Области Развития, технология обучение управленцев, созданная на базе «Управленческого поединка» Владимира Тарасова.
Ведущий события — рук. Бизнес-клуба Творческого пространства «Маяковский» Владимир Сыченков
Арбитр поединков — Тренер по управленческой борьбе в клубе «ДАР» Эрбег Тухватуллин
В программе каждого вечера
* Вступительное слово Булата Тухватуллина, автора и главного идеолога РУПОР
* Введение в суть управленческих поединков и зеркальных поединков
* Демо-версия управленческого и зеркального поединка, введение в стиль «win-win»
* Три поединка добровольцев из зала
* Детальный разбор поведения игроков по записи одного из поединков в интерактивном режиме
Участие в семинарах бесплатное, по предварительной регистрации.
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