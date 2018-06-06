6 июня в 18.30 в магазине «Читай-город» известный российский актер, драматург и режиссер Евгений Гришковец представит свою новую книгу «Театр отчаяния. Отчаянный театр».
Перед вами восемь глав насыщенного текста о поиске себя, упорстве и труде, о страхе, и о вере в правильность выбранного пути.
Евгений рассказывает про мальчика из Кемерово, уверовавшего, что искусство может изменить закоренелый уклад жизни сурового промышленного города, где о театре было известно понаслышке. В этом мальчике нетрудно найти черты автора.
Затем Гришковец переносит читателя на остров Русский, где рассказывает об обыденности трехлетней флотской службы.
Эта книга полна встреч, подчас невероятных, коротких и на всю жизнь, с самыми разными персонажами – талантливыми и жестокими, смешными и страшными, циничными и наивными.
А еще этот роман про веру в призвание, постоянный поиск себя и путь к созданию собственного театра — «театра, равного одному человеку».
Не упустите возможность встреться с одним из самых известных актеров и драматургов современности, задать интересующие вопросы и получить памятный автограф Евгения Гришковца!
Ждем вас 6 июня в 18.30 по адресу: ул. Петербургская, 1, ТЦ «Кольцо», магазин «Читай-город», 3 этаж. Вход свободный! (18+)
Евгений Гришковец – родился 17 февраля 1967 года в городе Кемерово. В 1984 году поступил на филологический факультет КГУ, но был призван на военную службу со второго курса университета.
В 1990 году организовал в Кемерово независимый театр «Ложа».
В 2000 году за спектакль «Как я съел собаку» был удостоен национальной театральной премии «Золотая маска» в номинациях «Новация» и «Приз критиков».
В мае 2018 вошел в число финалистов в национальной литературной премии «Большая книга».
Женат, воспитывает троих детей.
Ждем вас 6 июня в 18.30 по адресу: ул. Петербургская, 1, ТЦ «Кольцо», магазин «Читай-город», 3 этаж. Вход свободный!
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