Евгений Гришковец представит свою новую книгу «Театр отчаяния. Отчаянный театр».

6 июня в 18.30 в магазине «Читай-город» известный российский актер, драматург и режиссер Евгений Гришковец представит свою новую книгу «Театр отчаяния. Отчаянный театр».

Перед вами восемь глав насыщенного текста о поиске себя, упорстве и труде, о страхе, и о вере в правильность выбранного пути.

Евгений рассказывает про мальчика из Кемерово, уверовавшего, что искусство может изменить закоренелый уклад жизни сурового промышленного города, где о театре было известно понаслышке. В этом мальчике нетрудно найти черты автора.

Затем Гришковец переносит читателя на остров Русский, где рассказывает об обыденности трехлетней флотской службы.

Эта книга полна встреч, подчас невероятных, коротких и на всю жизнь, с самыми разными персонажами – талантливыми и жестокими, смешными и страшными, циничными и наивными.

А еще этот роман про веру в призвание, постоянный поиск себя и путь к созданию собственного театра — «театра, равного одному человеку».

Не упустите возможность встреться с одним из самых известных актеров и драматургов современности, задать интересующие вопросы и получить памятный автограф Евгения Гришковца!

Ждем вас 6 июня в 18.30 по адресу: ул. Петербургская, 1, ТЦ «Кольцо», магазин «Читай-город», 3 этаж. Вход свободный! (18+)

Евгений Гришковец – родился 17 февраля 1967 года в городе Кемерово. В 1984 году поступил на филологический факультет КГУ, но был призван на военную службу со второго курса университета.

В 1990 году организовал в Кемерово независимый театр «Ложа».

В 2000 году за спектакль «Как я съел собаку» был удостоен национальной театральной премии «Золотая маска» в номинациях «Новация» и «Приз критиков».

В мае 2018 вошел в число финалистов в национальной литературной премии «Большая книга».

Женат, воспитывает троих детей.