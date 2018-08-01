"Маркетинг и коммерция аэропортов - 2018" VI международная конференция

Маркетинг и коммерция аэропортов — 2018 – основное крупнейшее профессиональное отраслевое мероприятие для обсуждения всех вопросов коммерческой авиационной и неавиационной деятельности аэропортов России на уровне ведущих международных и российских экспертов отрасли, презентация инновационных решений и лучших практик в области авиационного и неавиационного маркетинга.

В программе конференции запланировано проведение пленарной и тематических сессий, круглых столов, практических семинаров и мастер-классов.

Конференция ориентирована на генеральных директоров аэропортов и их заместителей, коммерческих директоров, директоров по маркетингу, директоров по развитию, руководителей и специалистов подразделений аэропортов по неавиационной деятельности, руководителей и специалистов подразделений аэропортов по развитию маршрутной сети, руководителей и специалистов подразделений маркетинга и договорных отделов, главных технологов аэропортов, арендаторов и провайдеров неавиационных услуг в аэропортах, представителей отраслевых ассоциаций, представителей органов власти

