"Маркетинг и коммерция авиакомпаний - 2018" II международная конференция и выставка

Профессиональная международная площадка для обсуждения всех вопросов стратегического развития, маркетинговой и коммерческой деятельности авиакомпаний.
Основные темы конференции:
Международные и российские тренды развития программ лояльности и их присутствие на российском рынке. Практические примеры успешного опыта реализации программ лояльности. Инновации и современные эффективные решения
Основные тренды в области развития и продвижении бренда авиакомпании. Успешные стратегии продвижения авиакомпаний. Современные эффективные инструменты создания сильного бренда
Основные тренды и новации на рынке онлайн-тревел в России. Перспективные российские и зарубежные IT-технологии и решения на рынке онлайн сервисов
Инновации и современный успешный опыт предоставления дополнительных услуг пассажирам на борту
Современные подходы к разработке маркетинговой стратегии развития авиакомпании
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.