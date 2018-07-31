"Маркетинг и коммерция авиакомпаний - 2018" II международная конференция и выставка

Профессиональная международная площадка для обсуждения всех вопросов стратегического развития, маркетинговой и коммерческой деятельности авиакомпаний.



Основные темы конференции:



ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ В АВИАЦИИ

Международные и российские тренды развития программ лояльности и их присутствие на российском рынке. Практические примеры успешного опыта реализации программ лояльности. Инновации и современные эффективные решения

РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА АВИАКОМПАНИИ

Основные тренды в области развития и продвижении бренда авиакомпании. Успешные стратегии продвижения авиакомпаний. Современные эффективные инструменты создания сильного бренда

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В Е-COMMERCE

Основные тренды и новации на рынке онлайн-тревел в России. Перспективные российские и зарубежные IT-технологии и решения на рынке онлайн сервисов

КОММЕРЦИЯ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И УСЛУГИ НА БОРТУ

Инновации и современный успешный опыт предоставления дополнительных услуг пассажирам на борту

СТРАТЕГИИ АВИАКОМПАНИЙ

Современные подходы к разработке маркетинговой стратегии развития авиакомпании





