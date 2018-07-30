"Стратегический форум гражданской авиации - 2018" VI международный форум

Стратегический форум гражданской авиации — 2018 – уникальная ежегодная площадка для руководителей авиатранспортного комплекса, на которой за 1 день обсуждаются все ключевые стратегические аспекты развития гражданской авиации.

В программе форума запланировано проведение пленарной и тематических сессий, круглых столов, практических семинаров и мастер-классов.

Форум ориентирован на руководителей и сотрудников федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководителей авиакомпаний и аэропортов, руководителей и заместителей руководителей подразделений стратегического развития авиакомпаний, аэропортов и других предприятий отрасли, руководителей и экспертов производителей авиационной техники и финансовых институтов.



На Форуме будут представлены доклады по более чем 50 темам, среди которых следующие новые и актуальные вопросы.

