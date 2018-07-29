NETWORK I Евразийский форум по развитию маршрутов

NETWORK — новая эффективная коммуникационная площадка для развития маршрутных сетей авиакомпаний и из аэропортов.

В течение 4 дней форума пройдет несколько деловых мероприятий для авиакомпаний, аэропортов, туристических операторов Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной, Южной Америки и других регионов мира, федеральных и региональных органов власти, курирующих вопросы развития авиатранспортного комплекса, внешнего и внутреннего туризма.

Ключевым мероприятием NETWORK станет переговорная программа (networking), на которой участники смогут провести неограниченное количество деловых встреч с целью индивидуального обсуждения вопросов, нахождения новых контактов и потенциального сотрудничества в области развития маршрутных сетей.

ВЫСТАВКА



В рамках форума запланирована выставка-презентация аэропортов, туристических компаний, региональных туристических возможностей, техники, оборудования, инновационных решений и технологий для аэропортов и авиакомпаний.



Выставка в рамках Евразийского форума по развитию маршрутов это: