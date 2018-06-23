Образовательный weekend для IT-специалистов в Университете Иннополис

На weekend-е вы узнаете о возможностях профессионального роста для себя и своего бизнеса, используя образовательные, проектные, организационные и инфраструктурные возможности города Иннополис.

Программа мероприятия посвящена трендам развития в следующих направлениях: информационная безопасность, большие данные, блокчейн, разработка программного обеспечения, робототехника и искусственный интеллект.

Что будет на мероприятии:

Возможности

На weekend-е вы узнаете о возможностях профессионального роста для себя и своего бизнеса, используя образовательные, проектные, организационные и инфраструктурные возможности города Иннополис

Программа

Программа мероприятия посвящена трендам развития в следующих направлениях: информационная безопасность, большие данные, блокчейн, разработка программного обеспечения, робототехника и искусственный интеллект

Нетворкинг

Площадка для знакомства, приобретения и обмена полезными контактами с ключевыми экспертами в области информационных технологий, а также обсуждения последних важных новинок и разработок технологий будущего

Интересное

Фотосессии, афтерпати, кофе-брейки, подарки и сувениры, экскурсии, презентации и многое другое

Спикеры