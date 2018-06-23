23 июня 2018

Образовательный weekend для IT-специалистов в Университете Иннополис

Образовательный weekend для IT-специалистов в Университете Иннополис

На weekend-е вы узнаете о возможностях профессионального роста для себя и своего бизнеса, используя образовательные, проектные, организационные и инфраструктурные возможности города Иннополис.

Программа мероприятия посвящена трендам развития в следующих направлениях: информационная безопасность, большие данные, блокчейн, разработка программного обеспечения, робототехника и искусственный интеллект.

Что будет на мероприятии:

Возможности
На weekend-е вы узнаете о возможностях профессионального роста для себя и своего бизнеса, используя образовательные, проектные, организационные и инфраструктурные возможности города Иннополис

Программа
Программа мероприятия посвящена трендам развития в следующих направлениях: информационная безопасность, большие данные, блокчейн, разработка программного обеспечения, робототехника и искусственный интеллект

Нетворкинг
Площадка для знакомства, приобретения и обмена полезными контактами с ключевыми экспертами в области информационных технологий, а также обсуждения последних важных новинок и разработок технологий будущего

Интересное
Фотосессии, афтерпати, кофе-брейки, подарки и сувениры, экскурсии, презентации и многое другое

Спикеры

  • Алия Саматова. Проректор по развитию и кадровой политике Университета Иннополис
  • Мария Лисафина. Руководитель Центра развития карьеры Университета Иннополис
  • Евгений Бобров. Старший преподаватель программы магистратура «Управление разработкой ПО»
  • Рустам Давлетбаев. Руководитель Центра систем распределенного реестра (блокчейн) Университета Иннополис
  • Сергей Петренко. Руководитель Центра информационной безопасности Университета Иннополис
  • Александр Климчик. Руководитель Центра развития робототехники Университета Иннополис
Подробности по ссылке.

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