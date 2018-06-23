Образовательный weekend для IT-специалистов в Университете Иннополис

На weekend-е вы узнаете о возможностях профессионального роста для себя и своего бизнеса, используя образовательные, проектные, организационные и инфраструктурные возможности города Иннополис.
Программа мероприятия посвящена трендам развития в следующих направлениях: информационная безопасность, большие данные, блокчейн, разработка программного обеспечения, робототехника и искусственный интеллект.
Возможности
На weekend-е вы узнаете о возможностях профессионального роста для себя и своего бизнеса, используя образовательные, проектные, организационные и инфраструктурные возможности города Иннополис
Программа
Программа мероприятия посвящена трендам развития в следующих направлениях: информационная безопасность, большие данные, блокчейн, разработка программного обеспечения, робототехника и искусственный интеллект
Нетворкинг
Площадка для знакомства, приобретения и обмена полезными контактами с ключевыми экспертами в области информационных технологий, а также обсуждения последних важных новинок и разработок технологий будущего
Интересное
Фотосессии, афтерпати, кофе-брейки, подарки и сувениры, экскурсии, презентации и многое другое
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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