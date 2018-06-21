I Всероссийский форум "Таможенное регулирование в России – 2018"

Форум станет площадкой для установления открытого диалога по самым актуальным вопросам взаимодействия таможенных органов и компаний – активных участников ВЭД.

В фокусе обсуждения спикеров форума деятельность Таможенной службы по обеспечению эффективного функционирования таможенного регулирования; основные инструменты и механизмы оптимизации таможенной деятельности участников ВЭД; правовые вопросы и изменения во внешнеэкономической деятельности стран − участниц ЕАЭС, связанные со вступлением в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС.

Вместе с тем, будет уделено особое внимание первому опыту таможенного декларирования сведений без предоставления документов и сокращение сроков выпуска, требованиям о маркировке товаров ЕАС до ввоза, новой редакции ФЗ «О таможенном регулировании» и применение его положений на практике, изменениям в валютном контроле, перспективам развития интернет-торговли.

В форуме примут участие руководители структурных подразделений ФТС России; генеральные директора и представители компаний − участников ВЭД, занимающиеся вопросами таможенного оформления и логистики; юристы компаний; представители околотаможенного бизнеса.

Дополнительная информация о мероприятии доступна по ссылке.