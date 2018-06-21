I Всероссийский форум "Таможенное регулирование в России – 2018"

Форум станет площадкой для установления открытого диалога по самым актуальным вопросам взаимодействия таможенных органов и компаний – активных участников ВЭД.
В фокусе обсуждения спикеров форума деятельность Таможенной службы по обеспечению эффективного функционирования таможенного регулирования; основные инструменты и механизмы оптимизации таможенной деятельности участников ВЭД; правовые вопросы и изменения во внешнеэкономической деятельности стран − участниц ЕАЭС, связанные со вступлением в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС.
Вместе с тем, будет уделено особое внимание первому опыту таможенного декларирования сведений без предоставления документов и сокращение сроков выпуска, требованиям о маркировке товаров ЕАС до ввоза, новой редакции ФЗ «О таможенном регулировании» и применение его положений на практике, изменениям в валютном контроле, перспективам развития интернет-торговли.
В форуме примут участие руководители структурных подразделений ФТС России; генеральные директора и представители компаний − участников ВЭД, занимающиеся вопросами таможенного оформления и логистики; юристы компаний; представители околотаможенного бизнеса.
Дополнительная информация о мероприятии доступна по ссылке.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.