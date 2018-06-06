5-й Ежегодный конгресс и выставка "СПГ Конгресс Россия"

Участники конгресса обсудят производство и становление рынка сжиженного природного газа (СПГ), а также крупнотоннажные СПГ проекты России: возможности расширения проекта «Сахалин 2», строительство 3-й технологической линии, реализацию Дальневосточных, Арктических и Балтийских СПГ проектов. В рамках деловой программы конгресса пройдут дискуссии операторов и поставщиков технологий, на которых эксперты рассмотрят факторы влияния на развитие крупнотоннажного, средне- и малотоннажного СПГ.
В конгрессе примут участие замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов, гендиректор «Газпром трансгаз Екатеринбург» Алексей Крюков, технический директор «РН – Печора СПГ» Виктор Окороков, директор энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Татьяна Митрова, а также представители компаний НОВАТЭК, Роснефть, Арктик СПГ 2, Сахалин Энерджи, ПЕТОН, Сибур, ПСК Сахалин, Дальгазресурс.
Более подробная информация по ссылке.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.