5-й Ежегодный конгресс и выставка "СПГ Конгресс Россия"

Участники конгресса обсудят производство и становление рынка сжиженного природного газа (СПГ), а также крупнотоннажные СПГ проекты России: возможности расширения проекта «Сахалин 2», строительство 3-й технологической линии, реализацию Дальневосточных, Арктических и Балтийских СПГ проектов. В рамках деловой программы конгресса пройдут дискуссии операторов и поставщиков технологий, на которых эксперты рассмотрят факторы влияния на развитие крупнотоннажного, средне- и малотоннажного СПГ.

В конгрессе примут участие замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов, гендиректор «Газпром трансгаз Екатеринбург» Алексей Крюков, технический директор «РН – Печора СПГ» Виктор Окороков, директор энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Татьяна Митрова, а также представители компаний НОВАТЭК, Роснефть, Арктик СПГ 2, Сахалин Энерджи, ПЕТОН, Сибур, ПСК Сахалин, Дальгазресурс.

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