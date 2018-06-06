НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА

С 6 по 10 июня 2018 года в четвертый раз пройдет Неделя Российского Ритейла, масштабное отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли с участием бизнеса и государства. Мероприятие, на котором формируются основные направления развития сферы розничной торговли, определяются подходы государства к развитию современного и цивилизованного рынка ритейла, решаются проблемы отрасли.

Организаторами Недели Ритейла являются: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Российская Ассоциация Экспертов Рынка Ритейла.

На Неделе Российского Ритейла 2018 ожидается более 5 500 человек. В 2015 году первая Неделя Ритейла собрала более 3 000 участников, в 2016 году — 4000 человек, в 2017 году — немногим более 5 000 человек.



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