Значительный интерес со стороны участников нефтегазохимического сообщества к первой конференции «Нефтепереработка и нефтегазохимия Татарстана» и значительный
потенциал сектора необходимость подобных мероприятий в регионе. В 2018 году конференция снова пройдет в Казани 10 и 11 июля в одной из лучших гостиниц города Korston Club Hotel и станет платформой для общения более 250 экспертов индустрии.
Главным акцентом программы этого года станут прикладные вопросы повышения операционной эффективности и прибыльности бизнеса в нефтегазохимическом и нефтеперерабатывающем секторах.
В конференции вновь примет участие руководство и технические специалисты нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств РТ и других регионов России, а также представители государственных структур, особых экономических зон и научно-исследовательских центров.
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