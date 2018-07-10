НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕГАЗОХИМИЯ ТАТАРСТАНА

Значительный интерес со стороны участников нефтегазохимического сообщества к первой конференции «Нефтепереработка и нефтегазохимия Татарстана» и значительный

потенциал сектора необходимость подобных мероприятий в регионе. В 2018 году конференция снова пройдет в Казани 10 и 11 июля в одной из лучших гостиниц города Korston Club Hotel и станет платформой для общения более 250 экспертов индустрии.

Главным акцентом программы этого года станут прикладные вопросы повышения операционной эффективности и прибыльности бизнеса в нефтегазохимическом и нефтеперерабатывающем секторах.

В конференции вновь примет участие руководство и технические специалисты нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств РТ и других регионов России, а также представители государственных структур, особых экономических зон и научно-исследовательских центров.