Республиканский конкурс "Врач года 2018"

Церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2018», приуроченная ко дню медицинского работника, состоится в г.Казани 7 июня года в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» (ул. Московская, д.3).

В этом году мероприятие проводится в одиннадцатый раз. В разные годы его победителями становились руководители учреждений здравоохранения, врачи, медицинские работники, ветераны. То, что ежегодно один из победителей получает в качестве главного приза автомобиль, уже вошло в традицию.

В мае на сайте Министерства здравоохранения РТ откроется интернет-голосование за номинантов Республиканской премии. В конкурсе 2018 года будет представлено пять номинаций: «Легенда здравоохранения», «Лучший врач первичного звена», «Медицинский работник года», «Уникальный случай» и «Врач года». В каждой номинации будут представлены по три кандидатуры, за исключением номинации «Легенда здравоохранения».

Все кандидатуры к финальному голосованию допускаются членами конкурсной комиссии. Победителей определяет Общественный совет при Министерстве здравоохранения Республики Татарстан путем открытого голосования. Важную роль при определении победителя и в этом году сыграет интернет-голосование, которое будет организовано на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Напомним, Республиканский конкурс «Врач года – Ак чэчэклэр» («Белые цветы») в Казани проводится ежегодно с 2008 года. Конкурс был назван в честь одноименного романа, посвященного людям в белых халатах, известного татарского писателя Абдурахмана Абсалямова. Одного из центральных героев произведения, профессора Абузара Тагирова на всю жизнь потряс случай из его врачебной дореволюционной практики, когда молодая бедная женщина пришла в полное отчаяние оттого, что доктор ничего не взял за лечение ее ребенка. В знак благодарности врач попросил принести ему только цветы. С этого момента простые белые цветы стали для профессора символом чистоты и бескорыстия в медицинской профессии.

Конкурс, организованный Министерством здравоохранения Республики Татарстан призван создать дополнительные стимулы к совершенствованию профессионального мастерства, повышение общественного престижа профессии медицинского работника. Вручение Республиканской премии медицинским работникам является ярким запоминающимся событием в здравоохранении Республики Татарстан.