09 июля 2018

ИННОПРОМ-2018

ИННОПРОМ-2018

ИННОПРОМ — международная промышленная выставка в России, проводится в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» ежегодно с 2010 года.

Тематические блоки ИННОПРОМ:

  • Автоматизация
  • Технологии для городов
  • Технологии для энергетики
  • Машиностроение
  • Производители компонентов
  • Технологии обработки материалов

В 2018 году страна-партнер выставки «ИННОПРОМ» — Корея

Принципы ИННОПРОМ:

  • Организация выставки с учетом приоритетных мировых направлений развития промышленности и технологий, а также приоритетов, закрепленных в российских программах промышленного и технологического развития
  • Создание площадки для международного взаимодействия
  • Выстраивание повестки мероприятия на основании интересов и экспертного мнения представителей отрасли
  • Организация на площадке ИННОПРОМ специализированных мероприятий по наиболее актуальным темам
  • Приглашение к участию наиболее актуальных авторитетных представителей экспертного сообществ.

    Подробностипо ссылке.

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