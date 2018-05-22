Доктор Комаровский в Казани!

Многие знают и любят смотреть передачу «Школа доктора Комаровского». Ее ведущий Евгений Олегович Комаровский – педиатр, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, а также автор многочисленных научных трудов, научно-популярных статей и книг, самая известная из которых — «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников» — выдержала более 30 переизданий в России и Украине.

Евгений Олегович является автором и ведущим ряда телевизионных программ. «Школа доктора Комаровского», стартовавшая в марте 2010 г., трижды была удостоена премии «Телетриумф» и пользуется заслуженным доверием у телезрителей России, Украины, Казахстана, Молдовы, Израиля, Канады и других стран.

22 мая 2018г. Евгений Олегович Комаровский посетит Казань. В рамках его визита запланирован ряд социальных и научно-образовательных мероприятий, среди которых участие в «Семинаре для здравомыслящих родителей», в рамках которого доктор поделится с аудиторией секретами о том, что нужно знать родителям, чтобы их ребенок вырос здоровым и счастливым, а также ответит на все вопросы аудитории.



Подробности и билеты на сайте.